Инвалидная коляска ограничивает физические возможности, но не волю к творчеству - Умидахон Ахунджанова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 15-летняя девочка из Тараза Умидахон Ахунджанова своим примером доказывает, что никакие внешние препятствия и физические трудности не способны сломить волю к творчеству и стремление к победе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, любимица жителей Тараза 15-летняя Умидахон Ахунджанова, с рождения прикованная к инвалидной коляске, презентовала уже три книги своих стихов - «Секрет счастья», «Радуга жизни» и «Чудо женщины».

Умидахон называет свои книги автобиографическими. И пишет, на первый взгляд, о простых вещах - о том, что счастье заключается в мелочах, что человеческие возможности бесконечны, а в каждой женщине заложены прекрасные энергии любви и созидания, которые надо реализовать. И тогда вся жизнь - счастье. Насколько притягательна ее поэзия, как завораживающе звучат ее поэтические строки, в которых слова благодарности маме за доброту и терпение, людям - за понимание и любовь. В этих стихах – не по годам глубокая житейская мудрость, ощущение счастья и радости каждого прожитого дня.

В этом году Умидахон стала участницей проекта «Жизнь без границ», реализуемого в рамках глобальной инициативы ООН ЮНИСЕФ «Поколение без границ» для мотивации людей с ограниченными физическими возможностями. В начале марта в Алматы 10 команд финалистов, представляющих различные регионы Казахстана, в течение трех дней разрабатывали свои проекты и презентовали их перед экспертами.

Умидахон Ахунджанова представляла свой любимый город Тараз и школу №23. «Всё прошло на профессиональном уровне, на позитивной ноте - буря эмоций, незабываемые впечатления и новые друзья», - поделилась своими впечатлениями с корреспондентом МИА «Казинформ» Умидахон.

На своей странице в Facebook она написала: «Лечу к Мечте, иду к Цели маленькими шажками, доказывая всем, что инвалидная коляска ограничивает физические возможности, но не волю к творчеству. Огромную благодарность хочу сказать всем, кто меня поддержал и поверил в меня. Особенно моей Маме».

В своей родной школе №23 Умидахон Ахунджанова провела творческую мотивационную встречу с учащимися.

«С 4 марта воплощаю свой проект в нашем городе Таразе под названием «Жизнь без границ», при поддержке моего наставника из «Академии Білім Сапа» во главе с Лейлой Искандеровной Куленовой, председателем Казахстанской ассоциации непрерывного образования. Сегодня сделан первый шаг проекта «Жизнь без границ» в моей любимой школе 23. Своим примером я хочу доказать через проект «Жизнь без границ», что мы тоже можем внести вклад в развитие нашего Казахстана», - рассказала она.

Жамбылские читатели наградили Умидахон Ахунджанову эпитетами - «солнечная девочка», «оптимистичная, жизнерадостная, талантливая», «девочка-герой», «невероятно талантливый и богатый в душе человек».

«Своим личным примером Умида в очередной раз доказывает, что дети Казахстана талантливы, позитивны и открыты миру. Нужно, чтобы общество научилось смотреть на этих детей, как на личности. Не только мы можем что-то дать им, но и они многое могут дать нам. Уверен, что когда она повзрослеет, то сможет помочь многим юным талантам стать тем стержнем, вокруг которого формируются успехи страны в самых разных областях жизнедеятельности», - считает президент ОЮЛ «Ассоциация Гражданский Альянс Жамбылской области» Заир Юлдашев.

Как говорит мама Умиды Гульнора Ахунджанова, девочка мечтает стать психологом, оратором, философом.

Творчество юной поэтессы поддерживают жамбылские предприниматели, областное управление культуры, архивов и документации, узбекское этнокультурное объединение.



