Инвалида незаконно привлекли к адмответственности в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области суд вынес частное постановление в адрес департамента полиции о грубых нарушениях инспектора, который незаконно составил протокол в отношении недееспособного человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Щербактинским районным судом рассмотрено административное дело в отношении жителя села Шарбакты, 1969 года рождения, - сообщили в суде Павлодарской области со ссылкой на пресс-службу Щербактинского районного суда. - Врач-психиатр в суде показала, что правонарушитель состоит на учёте и является инвалидом 2-ой группы по психическому заболеванию. Судом прекращено административное дело по части 1 статьи 608 КоАП в связи с отсутствием состава административного правонарушения».

Как отметили в суде, 25 августа примерно в 01:45, мужчина в алкогольном опьянении лёгкой степени вёл автомобиль «ВАЗ-2107» в селе Шарбакты и этим нарушил правила дорожного движения, поэтому и был привлечён к адмответственности. Со ссылкой на информационный сервис в облсуде добавили, что правонарушитель недееспособен на основании решения суда.

«В судебном заседании мать правонарушителя показала, что она является опекуном своего сына, так как он признан судом недееспособным, - подчеркнули в пресс-службе учреждения. - Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес департамента полиции о допущенных грубых нарушениях со стороны инспектора, который незаконно составил протокол об административном правонарушении в отношении недееспособного лица. Постановление вступило в законную силу».