Интим-салон выявили в жилом доме в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В одной из квартир многоэтажного жилого дома в Алматы выявлен интим-салон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения рейдовых мероприятий стражами порядка выявлен факт предоставления помещения для занятия проституцией.

«Заведение расположилось в одной из квартир жилого дома в микрорайоне Мамыр. В момент проверки в салоне «трудились» девять девушек. Арендатор помещения привлечен к ответственности. Задержанных девушек доставили в УП, для установления личности. Им от 18 до 26 лет, приезжие из разных областей Казахстана. Кроме того, будет проведена проверка на предмет соблюдения ими миграционного законодательства», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.