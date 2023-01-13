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Интервенции Нацбанка составили 1,4 млрд долларов

13 Января 2023, 16:32
Интервенции Нацбанка составили 1,4 млрд долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году общие интервенции Национального банка РК на валютном рынке составили 1,4 млрд долларов. Об этом сообщил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если помните, в прошлом году в первом квартале была самая большая волатильность на валютном рынке. До середины марта общие интервенции Нацбанка за счет золотовалютного резерва составили 1,4 млрд долларов. С конца марта мы не проводили интервенции. Валютный рынок находил равновесие на основании спроса и предложения участников рынка. Если понадобится, у Нацбанка есть достаточно резервов, чтобы производить интервенции, обеспечить контроль за краткосрочной волатильностью на валютном рынке», - сказал в ходе брифинга для журналистов Галымжан Пирматов.

Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова уточнила, что максимальные исторические объемы интервенций наблюдались до августа 2015 года.

Ранее глава Нацбанка заявил, что пик инфляции ожидается в феврале этого года.

Нацбанком принято решение сохранить базовую ставку с 16 января 2023 года на уровне 16,75%.


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