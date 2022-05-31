31 Мая 2022 10:00

Интервью с Госсекретарем о результатах работы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О результатах работы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий в интервью МИА «Казинформ» рассказал Государственный секретарь РК Ерлан Карин.

- Ерлан Тынымбаевич, Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий начала свою работу в ноябре 2020 года. Был принят соответствующий Указ Президента страны. Какой за этот период потенциал получила ее работа, какие ресурсы задействованы?

- Государственная комиссия является масштабным научным проектом. С начала его реализации открыт новый этап для исследования нашей истории периода 20-50-х годов XX столетия, подробного восстановления хроники трагических событий и сохранения исторической памяти о казахстанцах, пострадавших в годы тоталитаризма.

Для этого на базе Государственной комиссии выстроена системная и многоплановая работа.

Во-первых, вокруг изучения вопросов репрессий консолидирован значительный академический и экспертный потенциал.

Разные ученые и даже отдельные коллективы ранее активно изучали данную проблематику, но эти усилия были разрознены. Поэтому под эгидой Госкомиссии были объединены все основные представители научно-экспертной среды, занимающиеся изучением истории репрессий.

Сегодня в рядах рабочих групп Госкомиссии активно работают 316 ученых-экспертов, 261 из которых наделены полномочиями для работы в закрытых архивах. Кроме этого, в каждом регионе по единому формату организована работа местных комиссий, которые объединяют в общей сложности более 500 человек.

Во-вторых, выстроена четкая методология организации поисково-исследовательских работ.

Процесс изучения истории репрессий требует скрупулезного и комплексного подхода. Каждый материал, каждое дело это не просто папка с данными, которые можно взять из архива и показать общественности. Это история отдельно взятой личности или группы лиц, которая требует научного изучения для формирования объективной оценки, основанной исключительно на фактах.

На начальном этапе работы Госкомиссии большинство документов и материалов по репрессированным находились в различных архивах страны и не были систематизированы. Более того, многие документы оставались засекреченными и доступ к ним был ограничен.

Поэтому Госкомиссией разработаны уникальные методические подходы по оперативному поиску исторических документов в различных архивных фондах и организации их качественного сопоставительного анализа.

Ученые рабочих групп Госкомиссии на основе специальной методики были подготовлены для работы с закрытыми фондами как в центре, так и на местах. Таким образом, сформирован корпус исследователей, способных эффективно работать со специфическими фондами одновременно по всей стране.

В-третьих, на содействие в выполнении задач Государственной комиссии были ориентированы различные государственные органы и ведомства.

С их стороны оказывается значительное содействие и помощь нашим ученым в исследовательской и аналитической работе. Оформлен допуск ученых к ранее недоступным и засекреченным материалам и фондам. В ведомственных и государственных архивах созданы специальные кабинеты, архивные кадры прошли специальную подготовку для оказания консультативной поддержки представителям Госкомиссии.

Были решены все организационные и административные вопросы для возможности одновременного изучения, поиска и сравнения материалов в архивах во всех регионах страны.

- Каких результатов удалось достичь на сегодня в ходе деятельности Государственной комиссии?

- Госкомиссия была призвана не просто добыть какой-то фактический материал. Важно было выстроить системные механизмы для исследовательской деятельности и запуску на ее основе законотворческих процессов.

На сегодня результаты деятельности Госкомиссии выражаются как в фактических данных, так и в конкретно выстроенных бизнес-процессах. В частности, благодаря эффективной системе поиска и анализа архивных материалов выявлен и систематизирован в хронологическом порядке большой пласт исторических документов.

Эта работа развернута в более 60 государственных и ведомственных архивах во всех регионах страны. Используя широкое представительство привлеченных ученых-экспертов, Госкомиссия обеспечивает оперативный поиск, классификацию документов и формирование их в единую базу знаний.

Кроме того, решения Государственной комиссии способствовали выстраиванию и эффективной координации межведомственной работы по рассекречиванию документов, связанных с политическими репрессиями. На эти процессы были целевым образом ориентированы ресурсы Генеральной прокуратуры, МВД и КНБ.

За истекший период Генеральной прокуратурой рассекречено более 2,4 млн материалов, КНБ - более 1,5 тыс. архивных дел и документов, МВД - более 5,3 тыс. документов.

В рамках деятельности Госкомиссии органами прокуратуры выявлены новые данные и в порядке прокурорского надзора реабилитировано более 250 тыс. граждан. В основном это лица из числа ссыльных и спецпоселенцев.

Это стало возможным благодаря потенциалу Указа Президента 2020 года, который создал необходимые условия, чтобы прокуроры могли сами реабилитировать пострадавших без факта специального обращения. Тогда как в действующем Законе «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» был предусмотрен явочный характер. Это означает, что сам пострадавший либо его родственники должны были обращаться в уполномоченные органы.

В целях создания благоприятных возможностей для дальнейшего изучения и исследования рассекреченных материалов создан Центр по изучению архивных материалов. На его базе планомерно концентрируется и систематизируется основный пласт архивных материалов по истории репрессий со всех архивов страны.

Работники Центра проводят научную обработку, реставрацию и оцифровку поступающих рассекреченных документов от ведомств. Каждый ведомственный архив по специальному графику готовит и сдает в Центр свои материалы. В данный момент в Центр поступило порядка 50 тыс. таких материалов и эта работа планомерно продолжается.

Таким образом, формируется единый государственный фонд хранения всего исторического материала, касающегося эпохи репрессий 20-50-х годов XX века. Это намного облегчит дальнейшую работу ученых и групп исследователей с материалами по данной тематике.

Также Госкомиссией выстроена публицистическая деятельность.

В целях научного оформления результатов исследовательских работ под эгидой Государственной комиссии запущена серия изданий научных сборников, основанных на исторических материалах. На данный момент уже вышло два таких сборника, содержащих сведения об организационно-распорядительных документах, служивших основаниями для репрессий. Эта серия изданий будет продолжаться в течение всего года и составит академический фонд деятельности Государственной комиссии.

Другой формой работы по этому направлению стало создание специального портала, на котором размещается и пополняется база данных Госкомиссии.

На этом ресурсе проводится объединение и научная систематизация ранее разрозненных несекретных материалов и данных о реабилитированных казахстанцах, но не представленных публично.

Таким образом, формируется общедоступный источник данных с необходимой информацией о репрессированных, который будет регулярно пополняться. Все эти меры призваны вернуть честные имена репрессированным казахстанцам и дать достаточные основания потомкам, что их предки не были врагами народа.

- Какие приоритеты в деятельности Государственной комиссии Вы видите на предстоящий период и как будет выстроена дальнейшая работа по реабилитации?

- Хочу подчеркнуть, что основной задачей Госкомиссии была не единовременная реабилитация всех жертв, подвергшихся репрессиям в 20-50-е года XX столетия. Это функция судов и прокуратуры.

Госкомиссия призвана создать необходимую юридическую, организационную, научно-аналитическую основу для проведения системной работы по реабилитации.

Опираясь на выводы и разработки Госкомиссии, соответствующие органы и инстанции будут выстраивать свою работу, реабилитируя новые категории казахстанцев, которые ранее не попали под действие соответствующих законов.

На данный момент работа Госкомиссии выходит на финишную прямую. Основные задачи по поиску и формированию баз данных для подготовки заключения и совершенствования законодательства фактически сформированы. Затем работу Госкомиссии планируется завершить. По имеющемуся графику это должно произойти до конца текущего года.

- После официального прекращения работы Госкомиссии будут ли продолжаться запущенные в результате ее деятельности процессы?

- Госкомиссия была инициирована как площадка, призванная систематизировать исследовательские процессы и подготовить необходимый потенциал для перезапуска процессов реабилитации.

Вместе с тем вся методологическая инфраструктура, созданная на основе принятых решений Госкомиссии, в некоторой степени сохранится и продолжит действовать. Сейчас основным административным и методическим органом Госкомиссии выступает ее Проектный офис. Он будет организационно трансформирован и станет осуществлять методологическую и консультационную деятельность на базе одного из аналитических институтов.

Продолжится пополнение открытой цифровой базы данных по репрессированным, а также серия изданий научных сборников. Кроме того, продолжится оказание поддержки ученым и исследователям для их изысканий в области репрессий в рамках утвержденной программы целевого финансирования до 2023 года.