Интервью Президента, Олимпиада в Пекине и премия «Народный любимец» – обзор недели

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Насыщенной на различные события стала ушедшая неделя. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал развернутое интервью телеканалу Qazaqstan, миллионы поклонников спорта следили за выступлениями наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Последний месяц зимы преподнес немало погодных сюрпризов. По-прежнему в поле нашего внимания находилась ситуация с коронавирусом как в целом в стране, так и в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из политических событий центральное место заняло интервью Президента телеканалу Qazaqstan, в котором Глава государства откровенно ответил на целый ряд вопросов, ответы на которые ждали и жители нашей страны, и мировое сообщество.

Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему состоялись попытки захвата власти в стране. «Дело в том, что заговорщики хотели повернуть вспять курс реформ. Они выступили против Президента, потому что преобразования могли затронуть их личные интересы», - сказал Глава Государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, основной целью реформ является построение справедливого общества, демонополизация, осуществление политической трансформации, ускорение экономического развития страны. «Это в полной мере отвечает чаяниям наших граждан. Поэтому мы никуда не свернем с намеченного пути и продолжим реформы», - добавил Президент.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о запланированных политических реформах. «Сейчас преждевременно говорить, какие изменения произойдут. Однако ряд преобразований будет. Об этом я уже говорил в своем выступлении на заседании Мажилиса. Изначально планировал объявить о новых политических реформах осенью. Теперь принято решение, что политические реформы я предложу в своем Послании народу в середине марта», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поделился мнением о том, какими качествами должен обладать казахстанец.

О том, что изменения в политической и экономической жизни страны не будут откладываться, свидетельствует и то, что Председатель партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев принял решение о созыве внеочередного XXII съезда на 1 марта.

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