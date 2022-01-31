Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ им. М.В. Ломоносова Дарья Чижова прокомментировал для ТГ-канала KeyNews интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева телеканалу «Хабар», передает МИА «Казинформ».

«Интервью Президента Казахстана Токаева телеканалу «Хабар» носило взвешенный и, можно сказать, прагматичный характер. С одной стороны, он ответил на самые острые вопросы, которые возникали в казахстанском обществе в течение всего января этого года. Он подтвердил некоторые тезисы, которые вызывали наибольшие вопросы. В очередной раз подчеркнул информацию о 20 тыс. террористов. Этот тот тезис, который больше всего вызывал вопросов. Токаев заявил, что эта цифра фигурирует в официальных отчётах, и это стало очень серьёзным внутриполитическим посылом для общества. То есть Токаев не ошибается и говорит всё, как есть. Для формирования его политического имиджа это очень важный и яркий маркер.

С другой стороны, он ответил на вопросы о социально-экономическом положении в стране. Он подчеркнул, что протесты делятся на несколько этапов. Действительно, были внутриэкономические предпосылки, а затем они экстраполировались и были подхвачены террористическими группировками.

Что же касается внешнеполитического размежевания, то Токаев подчеркнул многовекторную, многостороннюю политику Казахстана, упомянув всех соседей: и Россию, и Китай фактически в равных пропорциях. О резолюции Европарламента он высказался однозначно, это взвешенная оценка, которую ранее давал МИД Казахстана. Эта резолюция не носит конструктивной оценки и не соответствует реальности, а, скорее, пролоббирована отдельными силами, которые, в том числе, попытались принять участие в казахстанском протесте. В том числе западными организациями, которые пытались координировать протесты в социальных сетях и попытались стать лидерами этих протестов, хотя у них не было ни электоральной базы, ни внутренней поддержки в Казахстане. Они и обостряют ситуацию вокруг казахстанских январских событий, Токаев также это подчеркнул.

На мой взгляд, интервью Токаева было больше ориентировано на внутренних потребителей, и Президент ответил на самые острые вопросы, которые возникали – по роли ОДКБ, по позиции России. Было очень много шума по поводу ввода миротворческого контингента ОДКБ на территорию Казахстана. Говорили, что якобы Россия затребует какие-то гарантии для себя в регионе. Хотя граница в 7,5 тысяч километров – какие ещё могут быть гарантии присутствия в регионе? Токаев ответил очень решительно и резко на любые инсинуации вокруг российско-казахстанских отношений в духе того, что подобных разговоров не было и даже не было предпосылок к таким разговорам», - отметила Дарья Чижова.

Фото: ia-centr.ru