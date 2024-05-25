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    20:17, 24 Май 2024 | GMT +6

    Интерпол вернул казахстанке ребенка, тайно вывезенного в Турцию

    дети
    Фото: pixabay

    При взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан с турецкими коллегами и казахстанским консульством в Анталии найден и возвращен на родину 3-летний ребенок, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Малыш без ведома матери был вывезен в Турцию через Узбекистан бывшим супругом, после чего женщина обратилась в полицию. 

    В настоящее время ребенок с матерью находится в Казахстане.

    Теги:
    МВД РК Турция Дети Полиция Интерпол МИД РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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