Интерпол вернул казахстанке ребенка, тайно вывезенного в Турцию

При взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан с турецкими коллегами и казахстанским консульством в Анталии найден и возвращен на родину 3-летний ребенок, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Малыш без ведома матери был вывезен в Турцию через Узбекистан бывшим супругом, после чего женщина обратилась в полицию.

В настоящее время ребенок с матерью находится в Казахстане.