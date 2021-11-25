Интерпол избрал нового главу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Турции проходит 89-я сессия Генеральной Ассамблеи Международной Организации уголовной полиции – Интерпол, где казахстанскую делегацию возглавляет министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В последний день Ассамблеи состоялись выборы на руководящие должности в Исполнительный комитет этой организации.

Новым президентом Интерпола большинством голосов избран представитель Объединенных Арабских Эмиратов Ахмад Насер Аль-Рейси. Кроме того, всеобщим голосованием представителей делегаций Федеративные Штаты Микронезии стали новой 195-й страной-участницей Интерпола.



В заключительный день сессии также рассмотрен финансовый бюджет Организации на текущий и последующие два года, обсуждены новые методы работы, основные программы ее деятельности и иные ключевые вопросы взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами.

В ходе двусторонней встречи Ерлан Тургумбаев с вновь избранным президентом Интерпола Ахмадом Насер Аль-Рейси обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в противодействии транснациональной преступности, нелегальной миграции, торговлей людьми, выдачи уголовных преступников, кибербезопасности, обмена информацией и другие.

Кроме того, Ахмад Насер Аль-Рейси лично пригласил министра внутренних дел Казахстана на ежегодную выставку, которая будет проходить в ОАЭ в феврале следующего года. Выставка будет посвящена сфере обеспечения полицейских сил в их служебной деятельности, демонстрации новейшего оборудования, технологий и материалов для безопасности общества, охраны общественного порядка, защиты и оказания помощи гражданам, а также обучения и повышения квалификации сотрудников.