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    10:05, 12 Май 2022 | GMT +6

    Интернетом в Казахстане пользуются девять из десяти сельских домохозяйств

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    invest_rus

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