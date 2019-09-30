Интернетом обеспечивают сёла Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области решают задачу по обеспечению высокоскоростным Интернетом сельских населённых пунктов. По программе «Цифровой Казахстан» реализуется проект государственно-частного партнёрства. Оптические линии связи прокладывают в отдалённые сёла, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект охватывает 52 населённых пункта области», ­ - сообщил на аппаратном совещании руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Рустам Байжанов.

По его словам, до конца этого года доступ к широкополосному Интернету получат жители 32 сёл. В 2020 году реализация проекта продолжится.

Докладчик также рассказал об обеспечении беспроводным высокоскоростным Интернетом.

«С этого года до конца 2021 года 146 населённых пунктов области будут обеспечены мобильной связью и Интернетом го поколения LTE (4G). Это позволит охватить еще 123 тысячи жителей нашей области», - проинформировал он.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планирует реализовать следующий этап проекта, который обеспечит население высокоскоростным Интернетом.

«Сегодня все учреждения образования области имеют доступ к широкополосному Интернету», ­ - отметил руководитель управления. Решается вопрос по здравоохранению.

«На сегодня 98% населения Карагандинской области прикреплено к объектам здравоохранения, имеющим доступ к широкополосному высокоскоростному Интернету. Чтобы обеспечить на 100 процентов, проводится работа. В рамках проекта ГЧП сельские объекты здравоохранения подключают к спутниковому Интернету. И до конца года все объекты здравоохранения будут обеспечены качественным Интернетом», - пояснил Рустам Байжанов.