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вчера 21:53
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Интернетом обеспечивают сёла Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области решают задачу по обеспечению высокоскоростным Интернетом сельских населённых пунктов. По программе «Цифровой Казахстан» реализуется проект государственно-частного партнёрства. Оптические линии связи прокладывают в отдалённые сёла, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Проект охватывает 52 населённых пункта области», - сообщил на аппаратном совещании руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Рустам Байжанов.
По его словам, до конца этого года доступ к широкополосному Интернету получат жители 32 сёл. В 2020 году реализация проекта продолжится.
Докладчик также рассказал об обеспечении беспроводным высокоскоростным Интернетом.
«С этого года до конца 2021 года 146 населённых пунктов области будут обеспечены мобильной связью и Интернетом го поколения LTE (4G). Это позволит охватить еще 123 тысячи жителей нашей области», - проинформировал он.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планирует реализовать следующий этап проекта, который обеспечит население высокоскоростным Интернетом.
«Сегодня все учреждения образования области имеют доступ к широкополосному Интернету», - отметил руководитель управления. Решается вопрос по здравоохранению.
«На сегодня 98% населения Карагандинской области прикреплено к объектам здравоохранения, имеющим доступ к широкополосному высокоскоростному Интернету. Чтобы обеспечить на 100 процентов, проводится работа. В рамках проекта ГЧП сельские объекты здравоохранения подключают к спутниковому Интернету. И до конца года все объекты здравоохранения будут обеспечены качественным Интернетом», - пояснил Рустам Байжанов.
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