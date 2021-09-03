Интернет-знакомый с приятелем ограбил девушку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанчанин познакомился с девушкой в интернете и, попросившись к ней домой, ограбил ее вместе с другом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

29 августа в Управление полиции района «Алматы» поступило заявление от 26-летней жительницы столицы о том, что ее ограбили двое мужчин.

Потерпевшая на сайте знакомств «ДругВокруг» познакомилась с неким парнем по имени Марат. Найдя общий язык, молодые люди решили встретиться. На следующий день он напросился к ней в гости. Приехав в квартиру, мужчина сразу же зашел в ванную комнату. Затем, направившись в спальню к девушке, начал угрожать канцелярским ножом и требовать деньги в сумме 100 тысяч тенге. Однако после пояснений, что она не имеет такой суммой, они направились к выходу. Неожиданно для себя потерпевшая почувствовала удар кулаком в область левого глаза и потеряла сознание. Очнувшись, она увидела как двое мужчин носятся по квартире и ищут ценные вещи. Заметив, что девушка пришла в себя, они поспешили уйти, прихватив с собой три мобильника и беспроводные наушники.

В ходе проведения тщательных розыскных работ двое подозреваемых были задержаны. Ими оказались молодые люди в возрасте 21 и 27 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС ДП города Нур-Султан.







