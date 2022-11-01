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Интернет с применением спутниковых технологий организуют для отдаленных сельских школ РК

1 Ноября 2022, 13:17
Интернет с применением спутниковых технологий организуют для отдаленных сельских школ РК
1 Ноября 2022, 13:17

Интернет с применением спутниковых технологий организуют для отдаленных сельских школ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил о том, как будет решена проблема отсутствия интернета в отдаленных сельских школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ряде регионов имеется необходимость прокладки волоконно-оптических линий связи внутри населенных пунктов, таких школ насчитывается 266», - сообщил Багдат Мусин на заседании Правительства.

Также, по его словам, в 2784 школах отсутствуют технические возможности повышения скоростей, так как потребуется строительство сетей волоконно-оптических или же радио-релейных линий связи.

«Для 574 школ, расположенных в отдаленных сельских местностях, планируем организовать каналы связи с применением спутниковых технологий», - добавил министр.

Как ранее сообщалось, в Казахстане без интернета остаются 20 школ.

«Согласно рекомендации Международного союза электросвязи, для школ с количеством учащихся более 400 человек скорость Интернета должна быть минимум 1 Мб/с на 20 учащихся. Наш анализ показывает, что скорость в 6414 школах не соответствует рекомендациям Международного союза электросвязи», - сообщил ранее министр.


Фото из открытых источников




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