Интернет проведут на трассах в Актюбинской области

В Актюбинской области планируется строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль автодорог республиканского значения для обеспечения бесперебойной сотовой связи и доступа к мобильному интернету. Кроме того, в Актобе установят еще 16 базовых станций стандарта 5G, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Улучшение качества интернета, развитие инфраструктуры связи и внедрение новых цифровых продуктов в Актюбинском регионе обсудили на совещании с участием акима области Асхата Шахарова. На него были приглашены и операторы связи.

Руководитель управления цифровых технологий Актюбинской области Асет Отарбаев рассказал о реализации национального проекта «Доступный интернет» на 2024–2027 годы, который предусматривает широкомасштабную работу по подключению городов и сел к высокоскоростному интернету, прокладку и монтаж волоконно-оптических линий связи вдоль республиканских и первостепенных областных дорог, а также внедрение сетей 5G.

— В рамках улучшения качества связи в Актобе были установлены 60 новых и модернизированы 160 базовых станций. До конца текущего года планируется установить 130 базовых станций стандарта 4G. Из них 40 — ТОО «КаР-Тел», 90 — АО «Кселл». Также в Актобе установлено 28 базовых станций стандарта 5G. До конца года будет установлено еще 16. Таким образом, мы охватим всю территорию города качественным мобильным интернетом, — сообщил Асет Отарбаев.

В рамках Нацпроекта «Доступный интернет» в области планируется строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль автомобильных дорог республиканского значения для обеспечения бесперебойной сотовой связи и доступа к мобильному интернету. В 9 районах были определены 17 точек для установки АМС. Заключены договоры на разработку ПСД. В сентябре планируется подать бюджетную заявку на выделение средств из республиканского бюджета на строительно-монтажные работы и начать работы в феврале 2025 года.

— Кроме того, ведется работа по обеспечению мобильной связью и доступом в интернет на участках трассы республиканского значения Самара — Шымкент на 521-571 километре и Актобе — Орск на 51-69 километре. В этом году планируется запуск, — сказал Асет Отарбаев.

На сегодня в Актюбинской области насчитывается 312 сел. Из них мобильным интернетом охвачены 239 населенных пунктов, что составляет 76,6% села или 94,7% сельского населения.

С начала года к интернету были подключены села Жеруйык Алгинского района, Улгайсын Айтекебийского, Бестамак и Шикудук Уилского, а также Сарсай и Кендала Шалкарского района. К концу года планируют подключить еще 40 сел. Полный охват интернетом всех населенных пунктов региона хотят обеспечить в 2025 году. В 61 селе уже установлена оптическая линия связи, а в рамках Нацпроекта «Доступный интернет» на период 2024–2027 годов планируется расширить покрытие и установить ВОЛС в 192 населенных пунктах области.