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    Интернет появится в Казахстане на определенные промежутки времени

    7 Января 2022, 15:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил решение по поводу включения интернет-связи в отдельных регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи со стабилизацией обстановки, мною принято решение включить интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы. Уверен, это решение положительно повлияет на жизнедеятельность наших граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к казахстанцам.

    Вместе с тем, Глава государства предупредил, что пользование сетью будет контролироваться в целях недопущения дальнейшего разжигания беспорядков.

    «Но предупреждаю, что свободный доступ в Интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов. В случае возникновения таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов», - заключил Президент.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Интернет Связь, ТВ, IT ЧП-2022
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