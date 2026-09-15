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    Интернет появится на борту самолетов Air Astana уже в октябре

    Интернет на борту самолетов Air Astana планируют запустить уже в октябре. Об этом сообщил председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Дамир Сейсембеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Air Astana
    Фото: Air Astana

    По его словам, необходимые законодательные изменения для запуска Wi-Fi на борту уже приняты. В июне был подписан соответствующий указ Президента.

    — Мы с Air Astana активно этот вопрос прорабатываем. Ожидаем уже в октябре появления первых бортов с интернетом. Там два стрима: это с компанией Viasat и с компанией OneWeb, — сообщил Дамир Сейсембеков на брифинге в Правительстве.

    При этом вопрос о стоимости доступа к интернету находится в компетенции авиакомпании.

    — По оплате и так далее, это, наверное, лучше прокомментирует компания Air Astana. У них, согласно их заявлениям, есть разная бонусная система, система лояльности и так далее, — добавил глава Комитета.

    Ранее сообщалось, что интернет также станет доступным по всем основным направлениям пассажирских перевозок КТЖ.

    Также сообщалось, что 40 тыс. км трасс Казахстана планируют покрыть мобильной связью.

    Самолет Авиация Интернет Связь, ТВ, IT
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор