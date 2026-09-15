Интернет появится на борту самолетов Air Astana уже в октябре

Интернет на борту самолетов Air Astana планируют запустить уже в октябре. Об этом сообщил председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Дамир Сейсембеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, необходимые законодательные изменения для запуска Wi-Fi на борту уже приняты. В июне был подписан соответствующий указ Президента.

— Мы с Air Astana активно этот вопрос прорабатываем. Ожидаем уже в октябре появления первых бортов с интернетом. Там два стрима: это с компанией Viasat и с компанией OneWeb, — сообщил Дамир Сейсембеков на брифинге в Правительстве.

При этом вопрос о стоимости доступа к интернету находится в компетенции авиакомпании.

— По оплате и так далее, это, наверное, лучше прокомментирует компания Air Astana. У них, согласно их заявлениям, есть разная бонусная система, система лояльности и так далее, — добавил глава Комитета.

Ранее сообщалось, что интернет также станет доступным по всем основным направлениям пассажирских перевозок КТЖ.

Также сообщалось, что 40 тыс. км трасс Казахстана планируют покрыть мобильной связью.