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Интернет появился в самом отдаленном селе Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
17 Марта 2022, 14:00
Интернет появился в самом отдаленном селе Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Высокоскоростной Интернет пришёл в самое отдаленное село Атырауской области. Доступ к современным услугам телекоммуникаций появился у жителей небольшого села Соркол Кызылкогинского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе продолжается подключение к высокоскоростному Интернету сельских населенных пунктов, в том числе и отдалённых. Небольшое село Соркол стало тринадцатым по счету в Кызылкогинском районе, которое теперь обеспечено широкополосным доступом к «оптике». В Сорколе всего 23 домохозяйства и 80 жителей. Оно находится между районным центром Миялы и поселком Сагиз в более чем 300 километрах от Атырау. Из-за отдаленности населенного пункта сельчанам была доступна только проводная телефония, мобильная связь не работала вообще или нестабильно. Теперь сельчан начали подключать к волоконно-оптической линии связи. Из 23 домов уже подключили к Интернету 11», - сообщили в пресс-службе Кызылкогинского районного акимата.

С приходом качественного Интернета жителям села становятся доступными базовые услуги и сервисы: удаленное взаимодействие с госорганами, банками, пенсионным фондом, телемедицина, онлайн-библиотеки, маркетплейсы, а также общение в соцсетях и мессенджерах и многое другое.

Атырауская область   Интернет   Связь, ТВ, IT   Регионы Казахстана  
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