Интернет-посылки выделят в отдельную категорию: что изменится для покупателей в Казахстане

Завтра, 3 июня, в Мажилисе планируется обсуждение законопроекта, направленного на регулирование электронной торговли и совершенствование порядка перемещения товаров, приобретаемых на зарубежных интернет-площадках, передает Kazinform.

Документ предусматривает выделение отдельной категории таких товаров, введение нового института операторов электронной торговли и специальной таможенной декларации.

О ключевых нововведениях в интервью корреспонденту Kazinform рассказал депутат, член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Адиль Жубанов.

Фото: Мажилис

— Адиль Орынбасарович, расскажите, пожалуйста, об основных целях законопроекта?

В рамках законопроекта предлагается ряд системных изменений, направленных на регулирование электронной торговли и упорядочение ввоза товаров, приобретаемых на зарубежных интернет-площадках.

Проектом закона предусмотрены следующие изменения:

Во-первых, выделение товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях от зарубежных интернет-площадок из третьих стран в адрес физических лиц, в отдельную категорию — товары электронной торговли.

Во-вторых, введение понятия «оператор электронной торговли».

В-третьих, введение нового вида таможенной декларации — декларация электронной торговли.

Декларирование всего объема товаров электронной торговли позволит сформировать полную статистику товаров, приобретаемых на зарубежных интернет-площадках, и улучшить качество администрирования данной категории товаров.

По данным Комитета государственных доходов МФ РК, за 2025 год в страну ввезено более 26,2 млн посылок на сумму свыше 286 млрд тенге, при этом в бюджет уплачено около 2,8 млрд тенге таможенных платежей и налогов. Это менее 1%.

За 5 месяцев 2026 года — более 11,2 млн посылок на сумму свыше 131 млрд тенге, с поступлениями в бюджет более 1,1 млрд тенге.

— Какие изменения предлагаются в регулировании электронной торговли?

— Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования электронной торговли и порядка перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Он определяет особенности декларирования, хранения, выпуска и уплаты таможенных платежей в отношении товаров, приобретаемых через интернет-магазины и маркетплейсы.

— Есть ли в документе меры по защите от мошенничества и контролю качества товаров?

— В законопроекте предусмотрены нормы, направленные на возможность возврата товаров, если они не соответствуют заявленным характеристикам. Это направлено на улучшение защиты интересов наших граждан.

Для этого вводится статья 392-6 «Особенности применения таможенной процедуры таможенного склада в отношении товаров электронной торговли, предназначенных для реализации физическим лицам».

В случае, если при продаже товаров на электронных торговых площадках предусмотрена возможность возврата, оператор электронной торговли обязан обеспечить возможность возврата таких товаров до истечения срока подачи декларации на товары электронной торговли при условии их идентификации в установленном порядке.

Возвращенные товары подлежат размещению в специальных помещениях или на площадках в течение трех рабочих дней после оформления документов о возврате. Оператор обязан уведомить таможенный орган о возврате в течение пяти рабочих дней, но не позднее срока подачи декларации.

Также законопроектом усиливаются требования к операторам электронной торговли. В частности, предусматривается обязательное наличие цифровой системы взаимодействия с таможенными органами, обеспечивающей передачу электронных документов и сведений о товарах и их получателях.

— Как будет осуществляться классификация товаров?

— Товары электронной торговли декларируются оператором либо получателем — по выбору. Классификация осуществляется в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС).

Порядок классификации не отличается от действующего: код товара определяется исходя из его характеристик, назначения и состава.

— Что предусматривает законопроект в части операторов электронной торговли?

— Оператор электронной торговли определяется как юридическое лицо Республики Казахстан, включенное в реестр операторов электронной торговли.

Он осуществляет логистику, взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами, а также сопровождает процессы декларирования и хранения товаров, приобретаемых физическими лицами.

После включения в реестр оператор получает право совершать таможенные операции от имени декларантов.

Статья 528-2 устанавливает требования к таким операторам, включая наличие складской инфраструктуры с системами видеонаблюдения, оборудования для хранения и досмотра, цифровых систем взаимодействия с таможенными органами, страхования ответственности, отсутствия задолженности и административных нарушений.

— Какой ожидается эффект от принятия законопроекта?

— Принятие законопроекта обеспечит дополнительные поступления таможенных платежей и налогов в бюджет за счет более полного учета товаров электронной торговли.

Документ не потребует выделения средств из республиканского бюджета и не приведет к негативным экономическим, социальным или экологическим последствиям.

В целом законопроект направлен на формирование современной правовой базы для электронной торговли, развитие цифровой экономики, повышение эффективности таможенного администрирования и более полной защиты интересов интернет-покупателей.

— Спасибо за интервью.