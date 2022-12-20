Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  СМИ

Интернет-платформы начинают коммерциализировать тему раскрутки СМИ в Сети - эксперт

20 Декабря 2022, 15:56
Интернет-платформы начинают коммерциализировать тему раскрутки СМИ в Сети - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С какими основными проблемами на сегодня встречаются интернет-СМИ сообщил генеральный директор корпоративного фонда «Фонд развития медиа» Евгений Кочетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так как я всегда традиционно работал в интернет-СМИ как эксперт, как аналитический обозреватель, экономический, я буду говорить об интернет-СМИ. Сегодня происходит так, что та или иная редакция пишет материал, есть выпускающий редактор, есть редактор, который наводит журналиста на интересные темы. Но никто не может дать гарантии, что тот или иной материал будет действительно вирусным и популярным», - сказал Евгений Кочетов, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума, стартовавшего в Астане.

Спикер также затронул вопрос рейтингов СМИ.

«Понимая важность рейтингов, платформы начинают эту тему коммерциализировать. Если хочешь, чтобы были просмотры без проблем - плати деньги и твой контент увидит большое количество людей. Сегодня, к сожалению, работа выстраивается именно так», - подчеркнул Евгений Кочетов.

Ранее директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Аскар Умаров заявил, что на сегодня возможностей создать собственную информационную или контентную линию становится больше.


Новости по теме
Материал МИА «Казинформ» занял третье место в первой премии Silk Road Global News Awards
Возможностей создать собственную информационную или контентную линию становится больше – Аскар Умаров
СМИ должны просвещать общество и защищать от дезинформации - Абдулла Гюль
Теги:
СМИ  
Читайте также
Материал МИА «Казинформ» занял третье место в первой премии Silk Road Global News Awards
Возможностей создать собственную информационную или контентную линию становится больше – Аскар Умаров
Глава дискуссионного клуба «Валдай» обозначил главные проблемы современной медиасферы
СМИ должны просвещать общество и защищать от дезинформации - Абдулла Гюль
Медиа способствует прозрачности и подотчетности правительств – Абдулла Гюль
Первый Центрально-Азиатский медиафорум начался в Астане
Надзор за расследованием в отношении Михаила Козачкова - на контроле Генпрокуратуры РК
Генпрокуратура РК обязана обеспечить законность расследования дела Михаила Козачкова – Руслан Желдибай
Новости партнеров
Популярное
1 Мы можем оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил – генсек ОДКБ
2 Казахстанские мобильные операторы научились выявлять номера телефонных мошенников
3 Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги
4 Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров
5 Инвестиции в сферу связи сокращаются в РК - министр

Лента новостей