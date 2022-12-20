Интернет-платформы начинают коммерциализировать тему раскрутки СМИ в Сети - эксперт

20 Декабря 2022, 15:56

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С какими основными проблемами на сегодня встречаются интернет-СМИ сообщил генеральный директор корпоративного фонда «Фонд развития медиа» Евгений Кочетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так как я всегда традиционно работал в интернет-СМИ как эксперт, как аналитический обозреватель, экономический, я буду говорить об интернет-СМИ. Сегодня происходит так, что та или иная редакция пишет материал, есть выпускающий редактор, есть редактор, который наводит журналиста на интересные темы. Но никто не может дать гарантии, что тот или иной материал будет действительно вирусным и популярным», - сказал Евгений Кочетов, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума, стартовавшего в Астане.

Спикер также затронул вопрос рейтингов СМИ.

«Понимая важность рейтингов, платформы начинают эту тему коммерциализировать. Если хочешь, чтобы были просмотры без проблем - плати деньги и твой контент увидит большое количество людей. Сегодня, к сожалению, работа выстраивается именно так», - подчеркнул Евгений Кочетов.

Ранее директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Аскар Умаров заявил, что на сегодня возможностей создать собственную информационную или контентную линию становится больше.