17:14, 20 Май 2024 | GMT +6
Интернет от Казахтелекома подорожает с 1 июля
Казахтелеком сообщил о повышении тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки с 1 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сообщается, что изменение тарифов коснется абонентов, подключенных к 51 тарифному плану как домашнего, так и мобильного интернета.
Некоторые тарифы относятся к дочерним организациям «Казахтелекома» – Kcell и ALTEL.
После повышения самая низкая новая цена будет ровняться 5 999 тенге, самая высокая цена – 10 999 тенге.