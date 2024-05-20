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    17:14, 20 Май 2024 | GMT +6

    Интернет от Казахтелекома подорожает с 1 июля 

    Қазақтелеком
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Казахтелеком сообщил о повышении тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки с 1 июля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Сообщается, что изменение тарифов коснется абонентов, подключенных к 51 тарифному плану как домашнего, так и мобильного интернета.

    Некоторые тарифы относятся к дочерним организациям «Казахтелекома» – Kcell и ALTEL.

    После повышения самая низкая новая цена будет ровняться 5 999 тенге, самая высокая цена – 10 999 тенге. 

    тарифы на Интернет от Казахтелекома
    Фото: Казахтелеком

     

    Теги:
    Интернет Цены и тарифы Связь, ТВ, IT Казахтелеком
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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