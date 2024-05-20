Интернет от Казахтелекома подорожает с 1 июля 

Казахтелеком сообщил о повышении тарифов на некоторые тарифные планы архивной линейки с 1 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщается, что изменение тарифов коснется абонентов, подключенных к 51 тарифному плану как домашнего, так и мобильного интернета.

Некоторые тарифы относятся к дочерним организациям «Казахтелекома» – Kcell и ALTEL.

После повышения самая низкая новая цена будет ровняться 5 999 тенге, самая высокая цена – 10 999 тенге.