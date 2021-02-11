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    01:25, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Интернет-мошеннику из Алматы перечислил деньги житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские оперативники выезжали на задержание интернет-мошенника в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, жертвой 30-летнего жителя южной столицы стал сельчанин из Мамлютского района. Он добровольно перечислил преступнику 180 тысяч тенге за запчасти. Мужчина хотел через сайт объявлений приобрести двигатель и коробку передач для «Мазды». Однако обещанных через пять дней запчастей не получил. Мошенник перестал выходить на связь.

    «Факт был внесён в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции района установили причастность к преступлению жителя Алматы. Его задержали в ходе служебной командировки», - рассказали в пресс-службе.

    Полицейские отмечают, что мошенническая схема с предоплатой остается самой распространенной. Всё чаще встречается новый вид обмана — звонок якобы из службы безопасности банка или из пенсионного фонда. Стражи порядка убедительно просят не поддаваться на уловки мошенников, не сообщать коды и пароли, никому не пересылать фото своих личных документов и банковских карт, не соглашаться на предоплату.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Борьба с преступностью Алматы
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