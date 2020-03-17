Интернет-мошенники продают несуществующие вещи жителям Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее создана специальная группа по раскрытию и задержание интернет-мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В ведомстве отметили, что несмотря на то, что полицейские неоднократно предупреждают горожан о киберпреступниках, однако 14 марта было зарегистрировано 4 факта мошенничества.

«Неизвестное лицо путём обмана, разместило объявление на сайте о продаже детской коляски. В итоге мошенник завладел деньгами 22-летней жительницы города в размере 120 000 тенге. Также, на этом сайте другим мошенником было размещено объявление о продаже запчастей. Один из жителей города отправил денежные средства в размере 80 000 тенге. В обоих случаях объявление было ненастоящим», - пояснили в пресс-службе.

Еще два случая были выявлены в соцсетях. Девушка по имени Асель разместила объявление о продаже сотового телефона и планшета по заниженной стоимости. В результате она завладела 550 000 тенге.

«Еще одно объявление было размещено об инвестиции денежных средств. На этот раз мошенник завладел денежными средствами в размере 130 000 тенге, которые потерпевшая перечислила мошеннику через платежный терминал», - пояснили в полиции.

Отметим, что для раскрытия данных преступлений УП города Семей была создана специальная группа, которая проводит оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию данных преступлений. Их раскрытие затрудняется тем, что на момент преступления используемые злоумышленниками абонентские номера, как правило, используются одноразово и ретранслируют в других регионах страны. Потерпевшие, не убедившись в достоверности анкетных данных оппонента, его фактического адреса проживания, сами перечисляют свои денежные средства на абонентские номера, которые впоследствии отключаются.