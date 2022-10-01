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    21:12, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Интернет-мошенники обманули павлодарца на 3 млн тенге

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На 3 млн тенге обманули павлодарца интернет-мошенники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как установили полицейские, в начале сентября 58-летний житель Павлодара наткнулся на один из сайтов, в рекламе которого обещали быстрый денежный доход. Пройдя по ссылке, мужчина оставил заявку. Через некоторое время ему позвонил некий Станислав и заверил в правдивости данного предложения. Однако кандидату необходимо было взять в кредит.

    Сначала павлодарец послушно перечислил 54 тысячи тенге. Затем в мобильном приложении одного из банков оформил кредит на сумму 3 млн тенге и перечислил на указанный номер банковской карты. После мужчина уже заподозрил неладное и позвонил в полицию.

    «В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению», – сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    Теги:
    Мошенничество Павлодарская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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