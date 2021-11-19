Интернет-мошенники обещают казахстанцам крупные выигрыши от имени холдинга «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете распространяются рекламные сообщения с символикой холдинга «Байтерек». Подпись гласит, что если участники не станут миллионерами в короткий срок, то получат гарантированную сумму в 100 тысяч долларов. Так орудуют мошенники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Представители АО «НУХ «Байтерек» сообщили, что не имеют никакого отношения к подобным розыгрышам, а объявления такого рода – дело рук мошенников.

«Информация не соответствует действительности. Холдинг «Байтерек» не имеет никакого отношения к якобы «Государственной цифровой платформе» и «Платформе Байтерек Инвест», на которые ведут ссылки в фейковых постах», — сказано в сообщении пресс-службы АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Казахстанцам напоминают, что вся достоверная информация размещается на официальных страницах холдинга: Instagram; Facebook; YouTube; Twitter; Telegram.

Пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» напоминает, что не следует поддаваться на провокации мошенников. И просит пользователей сообщать через официальные страницы холдинга в соцсетях о подобных мошеннических постах.

Доверяйте только официальным источникам.