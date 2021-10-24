Интернет-мошенник в соцсетях предлагал игру с денежными призами в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские разыскивают мошенника, который создал фейковый аккаунт и пытался похитить личные данные пользователей соцсети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, к стражам порядка обратилась жительница райцентра Кишкенеколь Уалихановского района. Она рассказала, что кто-то создал фейковый аккаунт на её имя в социальной сети «Одноклассники» и заблокировал настоящую страницу.

О том, что это произошло, ей рассказали знакомые. Оказалось, что мошенник от ее имени предлагал подписчикам поиграть в игру, в которой нужно предоставлять персональные данные. Он убеждал пройти по ссылке, после чего якобы можно выиграть денежный приз. При этом уточнял, что получить деньги можно только, если пополнить свой счёт на сумму, составляющую 50% от выигрыша.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленника.

Всего с начала года североказахстанские полицейские раскрыли 126 интернет- мошенничеств, из них 51 - в социальных сетях.