Интернет-мошенник сдавал несуществующие квартиры в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-Tech». В первый день мероприятия сотрудниками криминальной полиции выявлено и раскрыто 14 киберпреступлений, задержано пятеро. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Так, житель Алматы, находясь дома, на протяжении месяца «сдавал» через интернет в аренду квартиры в Нур-Султане. На фейковое объявление попались 25 жителей столицы. Поверив, потерпевшие по его просьбе перечисляли задатки ему на электронный кошелек и только потом ехали смотреть квартиру. Однако по прибытию понимали, что попались на мошенническую схему.

По всем фактам возбуждено уголовное дело по ст.190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый обналичил порядка 400 000 тенге и потратил их на свои нужды.

Столичная полиция в преддверии праздников предупреждает проявлять бдительность при онлайн-покупках и заказов товаров.

«Чтобы не попасться на уловки сетевых мошенников, необходимо удостовериться в наличии товара и его качества, а также узнать отзывы интернет-магазина. Можно попросить продавца продемонстрировать товар по видеозвонку. С охранять в конфиденциальности ваши персональные данные и реквизиты банковских карт, не сообщать их никому, даже сотрудникам банка, так как сотрудники банка не звонят и не собирают сведения. Е сли вам предложили инвестировать в какой-либо проект, либо обещают приумножить ваши вклады, будьте осторожны, подобные акции могут быть мошенническими. Проверяйте информацию на официальных сайтах. Остерегайтесь лже-брокеров, которые обещают увеличить ваши вклады на криптовалюте или других сделках на биржах», - напомнили в полиции.