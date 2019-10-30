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Интернет-мошенник наладил бизнес на несуществующих автозапчастях в Актобе

30 Октября 2019 16:20
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Интернет-мошенник наладил бизнес на несуществующих автозапчастях в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе по подозрению в интернет-мошенничестве задержан местный житель, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департаменте полиции области.

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«Мужчина под предлогом продажи автозапчастей на легковые автомобили по низкой цене через сайт объявлений «Kolesa.kz» завлекал доверчивых покупателей. Затем получив предоплату за несуществующий товар, он обрывал все связи и переставал выходить на контакт», - рассказывает пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение интернет-мошенничества сотрудниками криминальной полиции департамента полиции Актюбинской области молодой человек был задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество».

В настоящее время полицейские разыскивают граждан, пострадавших от рук мошенника.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью, МВД РК, Общество,
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Автор:

Самал Ендибаева

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