Интернет-мошенник наладил бизнес на несуществующих автозапчастях в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе по подозрению в интернет-мошенничестве задержан местный житель, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департаменте полиции области.

«Мужчина под предлогом продажи автозапчастей на легковые автомобили по низкой цене через сайт объявлений «Kolesa.kz» завлекал доверчивых покупателей. Затем получив предоплату за несуществующий товар, он обрывал все связи и переставал выходить на контакт», - рассказывает пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение интернет-мошенничества сотрудниками криминальной полиции департамента полиции Актюбинской области молодой человек был задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество».

В настоящее время полицейские разыскивают граждан, пострадавших от рук мошенника.