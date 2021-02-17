Интернет-мошенник из Усть-Каменогорска присвоил  деньги жителей Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-Интернет-мошенник из Усть-Каменогорска присвоил деньги жителей города Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе операции по борьбе с мошенничеством «Anti-fraud» был задержан 26-летний житель Восточно-Казахстанской области. Он обещал жителям Атырау доставить продовольственные продукты через приложение «Яндекс Такси» и обманным путем получил их деньги.

На данный момент доказана причастность подозреваемого к 13 эпизодам интернет-мошенничества. Но число обманутых людей может увеличиться. Проводится досудебное следствие по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается»,- сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.

Автор: Виктор Сутягин