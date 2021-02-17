22:01, 16 Февраль 2021 | GMT +6
Интернет-мошенник из Усть-Каменогорска присвоил деньги жителей Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-Интернет-мошенник из Усть-Каменогорска присвоил деньги жителей города Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе операции по борьбе с мошенничеством «Anti-fraud» был задержан 26-летний житель Восточно-Казахстанской области. Он обещал жителям Атырау доставить продовольственные продукты через приложение «Яндекс Такси» и обманным путем получил их деньги.
На данный момент доказана причастность подозреваемого к 13 эпизодам интернет-мошенничества. Но число обманутых людей может увеличиться. Проводится досудебное следствие по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается»,- сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.
Автор: Виктор Сутягин