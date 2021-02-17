РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:01, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Интернет-мошенник из Усть-Каменогорска присвоил  деньги жителей Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-Интернет-мошенник из Усть-Каменогорска присвоил деньги жителей города Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе операции по борьбе с мошенничеством «Anti-fraud» был задержан 26-летний житель Восточно-Казахстанской области. Он обещал жителям Атырау доставить продовольственные продукты через приложение «Яндекс Такси» и обманным путем получил их деньги.

    На данный момент доказана причастность подозреваемого к 13 эпизодам интернет-мошенничества. Но число обманутых людей может увеличиться. Проводится досудебное следствие по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается»,- сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.

    Автор: Виктор Сутягин


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право Борьба с преступностью
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:37
    Низкий уровень культуры вождения и дисциплины на дорогах отметил Алихан Смаилов
    Сегодня, 11:35
    Алихан Смаилов: Ненадлежащая дорожная инфраструктура — одна из причин аварийности
    Сегодня, 11:35
    Упорядочить деятельности частных такси поручил Премьер-министр РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!