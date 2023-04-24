Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Интернет-мошенник из СКО продавал фейковые билеты на концерты

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Апреля 2023, 19:08
Интернет-мошенник из СКО продавал фейковые билеты на концерты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Серийный интернет-мошенник промышлял продажами фейковых билетов на концерты. На сегодняшний день в полицию обратились порядка 10 обманутых жителей столицы и Алматы. Сумма ущерба устанавливается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции УП Сарыаркинского района столицы выявлен ранее судимый за кражу 25-летний уроженец СКО. Молодой человек, создав в Instagram фэйковый аккаунт, предлагал несуществующие билеты на концерты.

Установлено, что обманщик выставлял под разными публикациями свое объявление о том, что продаются пара билетов в связи с тем, что по семейным обстоятельством не получается попасть на мероприятие. При этом стоимость билетов варьировалась от 30 до 50 тысяч тенге. Покупатель должен был отправить платеж через мобильное приложение. В ответ продавец направлял ложные пропускные QR-коды. Однако обманутые мошенником граждане так и не смогли попасть на концерт.

Оперативниками злоумышленник установлен посредством аудентификации личности в момент совершения спортивной ставки. Парень признался в содеянном. В отношении него проводится расследование по статье 190 УК РК. Также устанавливается причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.


Борьба с преступностью   Мошенничество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец