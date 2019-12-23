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Интернет-мошенничество с территории России: в Костанайской области заведены 32 уголовных дела
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции Рустем Дюсетаев предупредил казахстанцев о возможных попытках использования мошенниками их банковских карт, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мнимые покупатели осуществляют звонки по размещенным объявлениям под предлогом покупки товаров, автомашин и т.д. В ходе разговора «покупатель» договаривается о покупке и предлагает принять задаток в качестве гарантии того, что товар не будет продан другому лицу. Для перечисления предлагается сообщить номер пластиковой карты. Через некоторое время вновь звонят жертве и просят сообщить код, поступивший на телефон в виде SMS-оповещения, который якобы нужен для перечисления денег либо просят гражданина пройти до ближайшего банкомата и произвести действия с картой, которые они будут диктовать», - сказал Рустем Дюсетаев на пресс-конференции в МВД.
На самом деле, по его словам, код необходим мошенникам для подключения интернет-банкинга, то есть управления счетом.
«ДП Костанайской области расследуются 32 уголовных дела о мошенничествах, совершенных указанным способом с территории России. Деньги со счетов граждан переводились на счета третьих лиц либо использовались для проведения онлайн-оплат. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия совместно с российскими коллегами», - привел пример представитель МВД.
Кроме того, Р. Дюсетаев сообщил о зарегистрированных случаях мошенничества, когда на сотовые телефоны граждан звонят так называемые «представители банка» и сообщают о несанкционированном переводе с карточки клиента банка.
«Для блокирования незаконной операции предлагается уточнить данные его пластиковой карты, в частности номер карты и CVV-код, указанный на обратной стороне. В дальнейшем полученные данные о карте в действительности используются для проведения несанкционированных денежных переводов с карточного счета пользователя. Более того, через карточный счет преступники получали доступ к депозитам своих жертв, откуда также осуществляли переводы», - заключил спикер.
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