Интернет-мошенничество с сотней потерпевших раскрыли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев получил письмо с благодарностью сотрудникам, борющимся с киберпреступностью. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем письме житель столицы выражает благодарность сотрудникам управления полиции района «Есиль» Департамента полиции города Нур-Султан за своевременное раскрытие преступлений финансового мошенничества с использованием интернет-технологий.

«14 мая текущего года меня вызвали в отдел полиции Есильского района Нур-Султана для дачи показаний старшим оперуполномоченным Олжасом Магипаровым. Он проинформировал меня о том, что преступники задержаны, раскрыта общая схема преступления, количество потерпевших по Республике Казахстан более 100 человек. Еще раз хочу выразить благодарность майору полиции Сабиту Ибраимову, старшему оперуполномоченному Малику Абеуову, старшему лейтенанту полиции Олжасу Магипарову. Потому что если бы не они, я бы даже не узнал, что на мое имя был оформлен кредит незаконным преступным путем. А полиция раскрыла преступление и задержала преступников. Я бесконечно благодарен за их профессионализм», - процитировал автора письма С.Н. Мейманкулова Нурдильда Ораз.

«Мне позвонил сотрудник полиции города Костаная Малик Абеуов и сообщил, что в мае из Нур-Султана приедут его коллеги для получения показаний. Я сначала не поверил, когда услышал, что на мое имя кто-то оформил кредит. 14 мая вызвали в отдел полиции Есильского района Нур-Султана. Там мне объяснили все обстоятельства. Я выражаю огромную благодарность сотрудникам отдела полиции Есильского района по борьбе с киберпреступностью», - говорит автор.



