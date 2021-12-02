Интернет-мошенничество растет с развитием технологий – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, когда повсеместно внедряются информационные технологии и онлайн-услуги, все больше информации становится доступной в киберпространстве. Поскольку существует определенная уязвимость электронных данных, это создает условия для роста интернет-мошенничеств.

В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел РК Рустем Дюсетаев рассказал о различных способах интернет-мошенничества и о том, как не оказаться его жертвой.

«Вследствие информационной неграмотности граждан, в результате небрежного хранения персональных данных, они становятся доступны для использования в преступных целях. Также на рост интернет-мошенничеств повлияли принятые карантинные меры во время пандемии, когда граждане все чаще получают услуги через интернет», – отметил Р.Дюсетаев.

По его словам, наиболее часто интернет-мошенничества совершаются следующими способами.

Получение предоплаты за товар или услугу по объявлениям. На этот способ приходится половина всех интернет-мошенничеств – 8 200 случаев. Оформление онлайн-займов на сайтах микрокредитных организаций «Деньги-населению», «Займер», «Тенго» и других. С начала года совершено около 3 тыс. таких преступлений.

Хищения денег с банковских счетов после получения персональных данных граждан – 2 300 случаев. Мошенники представлялись сотрудниками банков и звонили с подменных номеров. В других случаях потерпевшие добровольно вводили свои данные на «фишинговых» интернет-ресурсах.

Почти 2 тыс. мошенничеств совершены под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты, игры, инвестиции, ставки и другое.

«Чтобы казахстанцы были начеку, приведу несколько примеров. Первый пример – предоплата за товар в интернете. Гражданин нашел на известном сайте объявление о продаже машины по заниженной цене. В телефонном разговоре продавец объяснил, что продавать машину не собирался, но у него тяжело заболел ребенок, которому срочно нужна операция. При этом, продавец добавил, что машина в идеальном состоянии, не требует вложений. Покупатель выразил желание посмотреть машину, но тут выяснилось, что продавец находится в другой области. Когда они договорились осмотреть машину, продавец попросил его отправить ему задаток, якобы для того, чтобы быть уверенным в продаже машины и снять объявление о продаже. Он получил задаток в размере 100 000 тенге и через некоторое время вновь позвонил, и попросил отправить ему уже половину стоимости машины, пояснив, что ему позвонили из больницы и сказали, что оперировать нужно немедленно, и что они уже все равно договорились о продаже машины. При этом во время звонка трубку перехватила жена продавца, плакала, кричала, умоляла покупателя отправить деньги, спасти их ребенка. Покупатель, естественно, поверил и отправил половину денег. После этого номер продавца отключился, в итоге покупатель остался без денег и без машины.

Второй пример – звонок под видом сотрудника банка. Жительнице одного из областных центров позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что по ее карте пытаются провести подозрительные операции, а именно пытаются оформить кредит на 1 миллион тенге. Для предотвращения операции и установления мошенников, он убедил ее следовать инструкциям. По его указаниям женщина установила на свой телефон приложение для управления устройством удаленным доступом, назвала ему код, пришедший смс-сообщением. В результате на нее было оформлено несколько кредитов. Далее, она, по указанию мошенников, сняла деньги и перечислила их на якобы резервный страховой счет. Только после получения из банка уведомлений о просрочке кредита, она поняла, что ее обманули.

Третий пример – фишинговые ссылки. Женщина разместила объявление на одном известном сайте о продаже шубы. Ей позвонила мошенница и после короткой беседы согласилась шубу купить. При этом, якобы из-за того, что она находится в другом городе, мошенница согласилась взять доставку на себя. Она предложила воспользоваться услугой доставки этого же сайта и направила продавцу ссылку на, якобы, службу доставки. Пройдя по ссылке, продавец увидела страницу, внешне не отличимую от страницы сайта. Заполнила все необходимые поля анкеты, указала в анкете все свои анкетные данные, в том числе номер своей банковской карты и CVV код. В результате с ее карты были сняты денежные средства.

Четвертый пример – раскрутка денежных средств. Женщине с неизвестного ей номера позвонил мужчина, представился сотрудником брокерской фирмы, и предложил ей поучаствовать на торгах на известной бирже. Первые два звонка она проигнорировала, но потом мошенник ее убедил. Для правдоподобности, он иногда переключал разговор на якобы своего начальника-директора. Пройдя по направленной ей ссылке, женщина зарегистрировала свой аккаунт на сайте биржи и пополнила счет на сумму 300 долларов США. Для нее определили помощника, который предлагал ей различные вложения, постепенно увеличивая суммы сделок. Для этого она занимала деньги и продолжила участвовать в биржевых сделках. В последний раз ей предложили участвовать в сделке на 50 тыс. долларов, на что она ответила отказом из-за отсутствия такой суммы. На это мошенники согласились от имени компании занять недостающую сумму. Когда она вновь хотела снять деньги, ей сообщили, что сначала нужно внести долг 28 тыс. долларов и только после этого возможно снять свою наличность. Оформив кредит, она снова пополнила счет на эту сумму. Однако, ей сообщили, что она неправильно оформила процедуру погашения долга. Поняв, что ее обманули, она обратилась с заявлением в полицию. Всего, на протяжении месяца она потеряла более 40 000 долларов США.

Как не попасться на уловки интернет-мошенников? Об этом тоже рассказал замначальника Центра по борьбе с киберпреступностью.

«Никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и так далее. Не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара. Не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода. Для установки приложений пользоваться официальными источниками Апп стор (App store), Плэй маркет (Play market) и другими», – сказал Р.Дюсетаев.

Также не рекомендуется переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся, СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой. Нужно регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками, чаще проверять движение денег на счетах.

По поводу подозрений в причастности сотрудников банков к интернет-мошенничествам, Р.Дюсетаев разъяснил, что по делам, где установлены подозреваемые лица, сотрудники банков не проходили.

Также Р.Дюсетаев отметил, что Центром по борьбе с киберпреступностью МВД на постоянной основе принимаются организационно-практические меры по противодействию мошенничествам. С начала текущего года Министерство приступило к реализации ведомственной Программы по противодействию киберпреступности на 2021-2022 годы. План по реализации программы содержит мероприятия организационно-практического и профилактического характера, в том числе взаимодействие с государственными органами, банковскими учреждениями, операторами связи, торговыми интернет-площадками.

Р.Дюсетаев привел некоторые статистические данные. С начала года органами внутренних дел зарегистрировано 19 тыс. уголовных дел по интернет-мошенничествам, из которых раскрыто более 3 тыс.

Для борьбы с этим видом преступности, между заинтересованными госорганами заключен Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам обмена информацией по фактам хищения денежных средств путем мошеннических действий. Через РГП «Казахстанский центр межбанковских операций» реализуется ряд мероприятий по обеспечению безопасности платежных систем и операций по переводам. В частности, запущена система по проверке документов и ЭЦП, исключающая использование их подделок. Комитетом по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции совместно с Ассоциацией «Цифровой Казахстан» и заинтересованными государственными органами прорабатывается дополнительный комплекс мер по урегулированию интернет-торговли и минимизации рисков хищения денежных средств.