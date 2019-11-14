Интернет-мошенничество на сумму более 4 млн тенге раскрыли костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Управления криминальной полиции ДП Костанайской области раскрыли мошенничество с грузоперевозками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В Южный отдел города Костаная обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестные обманным путем похитили у него 16 тонн металлической проволоки на сумму более 4,5 миллионов тенге.

Раскрытием преступления занимался оперуполномоченный УКП ДП области старший лейтенант полиции Олжас Магыпаров.

«Установлено, что для перевозки груза из города Актобе в город Кокшетау потерпевший стал искать машину на одном из сайтов, где занимаются грузоперевозками. К нему на связь вышел злоумышленник, которому мужчина рассказал, где забрать товар. Мошенники, загрузив металл, сообщили предпринимателю, что выехали из Актобе и «сломались» по дороге в Костанай. После чего отключили телефоны и не выходили на связь. Груз до места назначения так и не прибыл», - рассказывает О. Магыпаров.

В ходе оперативно-следственных мероприятий в городе Актобе оперативники установили и задержали двух подозреваемых, жителей города Костаная. Мужчины, завладев товаром, хотели продать похищенное, один моток металла уже был продан. Имущество возвращено владельцу.

На имя начальника ДП Костанайской области Бекета Аймагамбетова поступило благодарственное письмо от жителя Акмолинской области в адрес костанайских полицейских. Предприниматель благодарит стражей порядка за оперативное раскрытие преступления.