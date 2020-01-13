Интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали подозреваемых в организации интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, преступную деятельность 31-летнего и 29-летнего петропавловцев долгое время отслеживали, собирали документы и анализировали суть работы магазина.

«Главная трудность в борьбе с синтетическими наркотиками заключается в том, что для их распространения используются высокотехнологичные методы. Реализатор действует дистанционно, закладчик — низшее звено в цепочке распространения — никогда не видит его и поддерживает связь только через закрытые электронные каналы. Тем не менее в результате тщательной оперативной разработки подозреваемые в организации деятельности этого интернет-ресурса были установлены», - рассказал начальник управления Жандос Басыбаев.





На их съемной квартире «наркобаронов» изъяли подготовленные для закладок свертки: «соль», «спайс», записи, сим-карты, смартфоны. Там же обнаружили большой полимерный сверток. В нем содержалось 250 граммов предполагаемого синтетического наркотика. Все изъятое направили на экспертизу.

Подозреваемых арестовали. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Напомним, с 2020 года в Казахстане ужесточили наказание за распространение наркотиков.



