-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:40
-
-
-
-
вчера 20:03
-
-
-
-
-
Интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков выявили в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали подозреваемых в организации интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, преступную деятельность 31-летнего и 29-летнего петропавловцев долгое время отслеживали, собирали документы и анализировали суть работы магазина.
«Главная трудность в борьбе с синтетическими наркотиками заключается в том, что для их распространения используются высокотехнологичные методы. Реализатор действует дистанционно, закладчик — низшее звено в цепочке распространения — никогда не видит его и поддерживает связь только через закрытые электронные каналы. Тем не менее в результате тщательной оперативной разработки подозреваемые в организации деятельности этого интернет-ресурса были установлены», - рассказал начальник управления Жандос Басыбаев.
На их съемной квартире «наркобаронов» изъяли подготовленные для закладок свертки: «соль», «спайс», записи, сим-карты, смартфоны. Там же обнаружили большой полимерный сверток. В нем содержалось 250 граммов предполагаемого синтетического наркотика. Все изъятое направили на экспертизу.
Подозреваемых арестовали. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».
Напомним, с 2020 года в Казахстане ужесточили наказание за распространение наркотиков.
- Крупную партию синтетических наркотиков обнаружили в квартире павлодарца
- Штраф свыше 130 тыс тенге заплатит алматинец за передачу управления автомобилем своему сыну
- Семимиллионный штраф заплатит за коррупцию директор колледжа в Аркалыке
- Подростковая преступность снизилась в СКО
- Двух сибирских косуль отстрелили браконьеры в СКО
- Водитель без прав пытался дать взятку полицейским в Кентау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана