+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков выявили в СКО

13 Января 2020 12:15
Поделиться:
Интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали подозреваемых в организации интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Крупную партию синтетических наркотиков обнаружили в квартире павлодарца
Борьбу против пропаганды наркотиков начали в Караганде Уголовная ответственность за незаконную рекламу наркотиков вводится в Казахстане Telegram-чат с личными данными «закладчиков» наркотиков выявила полиция

По информации пресс-службы департамента полиции, преступную деятельность 31-летнего и 29-летнего петропавловцев долгое время отслеживали, собирали документы и анализировали суть работы магазина.

«Главная трудность в борьбе с синтетическими наркотиками заключается в том, что для их распространения используются высокотехнологичные методы. Реализатор действует дистанционно, закладчик — низшее звено в цепочке распространения — никогда не видит его и поддерживает связь только через закрытые электронные каналы. Тем не менее в результате тщательной оперативной разработки подозреваемые в организации деятельности этого интернет-ресурса были установлены», - рассказал начальник управления Жандос Басыбаев.



На их съемной квартире «наркобаронов» изъяли подготовленные для закладок свертки: «соль», «спайс», записи, сим-карты, смартфоны. Там же обнаружили большой полимерный сверток. В нем содержалось 250 граммов предполагаемого синтетического наркотика. Все изъятое направили на экспертизу.

Подозреваемых арестовали. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Напомним, с 2020 года в Казахстане ужесточили наказание за распространение наркотиков.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив