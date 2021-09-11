Интернет-магазин по продаже лекарств строгой отчетности ликвидирован в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области ликвидирован интернет-магазин по безрецептурной продаже лекарственных препаратов, пользующихся популярностью у молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области, в последнее время существенной проблемой современной молодежи является аптечная наркомания, когда подростки употребляют лекарственные препараты, которые вызывают сильнейшую зависимость, так как являются опиоидным анальгетиком. Аптечная наркомания тяжело поддается лечению, имеется большая вероятность того, что потребитель таких препаратов переходит к употреблению синтетических наркотиков.

«Несмотря на то, что указанные препараты отпускаются только по рецепту врача, находятся предприимчивые люди, которые осуществляют безрецептурный сбыт аптечных наркотиков посредством интернет-ресурсов. Так, по подозрению в распространении лекарственных препаратов путем закладок был задержан 30-летний житель областного центра, у которого изъято 30 таблеток двух наименований лекарственных препаратов строгой отчетности. Со слов задержанного, он через один из мессенджеров устроился на работу курьером в интернет – магазин, и на протяжении четырех месяцев делал «закладки» аптечных препаратов», - поделилась старший оперуполномоченный УПН ДП области майор полиции Разия Курсанова.

Незамедлительно оперативниками был проведен комплекс мероприятий, в результате которых был установлен администратор интернет–магазина. Ею оказалась 29-летняя местная жительница. Работа магазина осуществлялась на бесконтактной основе, имелась своя база постоянных клиентов.

«По месту официальной работы девушки было изъято 510 таблеток и 51 флакон лекарственных препаратов строгой отчетности. По изъятым препаратам назначены экспертизы. В отношении парня и девушки начато досудебное производство по ч.2 ст. 296 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ», - добавила Р. Курсанова.

Вместе с тем, при проверке одной районной больницы области выявлен факт неуничтожения провизором 23 ампул из-под кодеиносодержащих препаратов. В отношении провизора начато досудебное производство по ч.1 ст. 303 УК РК – «Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами».

В нарушение административного законодательства в семи аптеках области допущен безрецептурный отпуск лекарственных препаратов строгой отчетности. В отношении фармацевтов аптек составлены административные протокола по ч.1. ст. 426 КР КоАП «Нарушение правил фармацевтической деятельности».

Напомним, что с 6 по 12 сентября 2021 года в Акмолинской области проводится третий этап ОПМ «Дәрмек».



