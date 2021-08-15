Интернет-магазин открыли в костанайском СИЗО

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Интернет-магазин открыли в костанайском следственном изоляторе. Теперь родные заключённых могут не стоять в очереди для передачи продуктов питания и средств гигиены, а совершить заказ всего необходимого через сайт. Товары будут доставлены в кратчайшие сроки содержащимся в следственном изоляторе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС Костанайской области.

Инициатором и основателем идеи стала супруга одного из освободившегося осужденного. Через сайт можно заказать продукты питания, средства гигиены и другие, разрешенные в местах лишения свободы, товары по выгодным ценам и в большом ассортименте.

«По своему опыту знаю, как это - стоять с огромными пакетами и ждать, пока до тебя дойдет очередь. Ведь совсем недавно из мест лишения свободы освободился мой супруг. Мы решили, что в период пандемии усовершенствовать и упростить процесс передач продуктов питания и предметов первой необходимости будет очень актуально. Так и появилась идея открытия нашего интернет-магазина», - поделилась Анар Алдамбергенова.

Благодаря такому новшеству родные заключённых могут приобретать продукты питания с любого устройства, которое подключено к интернету, а доставка передачи в учреждение полностью организуется за счет средств магазина. Заказ формируется на сайте, после курьер направляет уже готовую посылку подследственному в СИЗО.

В ассортименте магазина имеется все необходимое, что нужно содержащимся за колючей проволокой, и самое главное – оплату можно производить, не выходя из дома.

Как отмечает А. Алдабергенова, в дальнейшем планируется разработка терминалов магазина, которые будут установлены внутри учреждения для того, чтобы осужденные могли сами производить заказы.

«Для каждого осуждённого будет предусмотрены логин и пароль, через учетную запись которого можно будет сделать заказы», - дополнили в ДУИС.