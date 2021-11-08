Интернет-контент законодательно разграничат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость законодательного разграничения интернет-контента озвучил вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Интернет и распространение контента в интернете являются одними из главных направлений, которые необходимо в действующем законодательстве конкретизировать и разграничить. В частности, необходимо определить, что такое оператор интернет-телерадиовещания, оператор телерадиовещания в OTT-формате и аудиовизуальная онлайн-платформа по запросу? Чем отличаются они друг от друга?», - сказал Кемелбек Ойшыбаев на конференции касательно обсуждения законодательного развития сферы СМИ.

По его словам, необходимо дать законодательные определения поисковым системам и операторам поисковых систем и более четко определить понятие сетевых изданий.

«Некоторые аккаунты и каналы в социальных сетях, которые за счет большого количества подписчиков и просмотров стали одним из средств массового распространения информации. Возникает важный вопрос – как соотносить их по отношению к СМИ? Министерство предлагает дать новые понятия всем этим направлениям. Сейчас идет разработка формулировок, которые мы вынесем на рассмотрение рабочей группы», - отметил вице-министр.

«К примеру, от традиционных операторов цифрового и кабельного телерадиовещания поступают вопрос, почему требования законодательства к ним не применяются, к компаниям, которые распространяют телевизионный контент в интернете с использованием современных IPTV-технологий. Поэтому изучается вопрос необходимости определения общих требований к распространителям ТВ контента в интернет-пространстве и к традиционным операторам телерадиовещания», - заключил спикер.