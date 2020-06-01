Интернет-конкурсы и челленджи проведут в столице в рамках Дня защиты детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запланированные мероприятия пройдут под хештегом #NS_balalarkuni_bilim, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Масштабные акции, конкурсы и челленджи ждут столичных ребят в рамках празднования Международного дня защиты детей. Впервые в этом году большинство мероприятий будет проходить в онлайн-режиме.

Всего желающих проявить свои творческие способности ждет 65 различных акций и конкурсов.

В частности, детская художественная школа приглашает ребят от 10 до 16 лет принять участие в конкурсе рисунков в республиканской акции «Барлығы балалар үшін».

Детям предложены на выбор следующие темы: «Мое детство», «Моя семья», «Счастье рождается в семье», «Право на охрану здоровья», «Мой путь в будущее», «Права детей – права людей», «Право быть успешным», «Общество в защиту детства». По результатам 25 июня будет организована онлайн-выставка.

Кроме того, в течение дня в социальной сети Instagram состоится прямой эфир с участием детского психолога, представителей органов внутренних дел, образования и НПО, юристов, где родители и дети смогут получить правовую и консультативную помощь.

Воспитанников Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и «SOS Детская деревня Астана» ожидает поздравительная праздничная программа. В частности, концерт «Цветик-семицветик», творческие конкурсы «Цветочный переполох». Пройдет дефиле костюмов, показ флористического мастерства, будут представлены работы, созданные руками детей, интеллектуальная битва знатоков.

Также самых маленьких ожидает «Цветочная феерия» среди малышей: рисунки на асфальте, конкурс «Укрась картинку», «Подбери по цвету», спортивные состязания и веселые старты, автограф PARTY и фотоссесия, сладкий стол и подарки (без посещения гостей).

Отметим, что все запланированные мероприятия пройдут в режиме онлайн под хештегом #NS_balalarkuni_bilim.