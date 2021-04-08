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    00:27, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Интернет-конкурс по поиску новых лиц для съемок в кино стартовал в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовал интернет-конкурс «JANASTAR» по поиску новых лиц для съемок в кино. Победителей конкурса ждут роли в фильмах и сериалах, передает МИА «Казинформ».

    Конкурс проводится в двух категориях: «Grant» и «Commerce». Желающие принять участие в категории «Grant» выставляют видеоработы на своей странице в социальной сети «TikTok» с хештегом #JANASTARFILM и указывают аккаунт конкурса @janastarfilm. А желающие принять участие в категории «Commerce» выставляют свои работы на сайте конкурса www.janastar.kz

    Участие в двух категориях одновременно разрешено.

    Победитель определяется путем народного онлайн-голосования.

    «Для многих это несбыточная мечта. Мы ломаем стереотипы. Без связей, денег и всякой коррупции предлагаем попробовать свои силы. Все очень просто: зайти на наш сайт и зарегистрироваться, обязательно ознакомиться с условиями и правилами конкурса, затем снять и отправить свое конкурсное видео на модерацию. И народное голосование определит победителя. Учитывая, что это онлайн-кастинг, он стирает географические границы. Это хорошая возможность для жителей дальних регионов, которые обычно при объявлении кастингов просто не могут приехать в Алматы или Нур-Султан, чтобы испытать свою удачу», - говорит один из авторов конкурса «JANASTAR» продюсер Женис Карманов.

    В каждой из категорий определяется по одному победителю. Оба победителя проходят обучение на курсах актерского мастерства за счет организатора. По результатам выпускных экзаменов они получают гарантированные роли в кино.

    Подробная информация по конкурсу на сайте www.janastar.kz.


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