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Интернет доступен всем школьникам Индерского района Атырауской области
5 Ноября 2020 23:59
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Индерском районе Атырауской области все школьники имеют доступ к Интернету, передает корреспондент МИА «Казинформ»
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Всего в этом учебном году к обучению в Индерском районе в 15 школах приступил 4 271 человек. Из них чуть более 600 учащихся из 295 семей не имели компьютеров, а 388 школьников из 206 семей не имели доступа к Интернету. Были выделены средства на обеспечение компьютерами, на подключение к Интернету, приобретения модемов, роутеров», - сообщила руководитель управления образования, физической культуры и спорта Индерского района Орынша Матайкызы.
На сегодняшний день 1900 младшеклассников получают образование в 149 дежурных классах.
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