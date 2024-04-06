Интернациональные браки укрепляют единство народа Казахстана

Всего в Казахстане в мире и согласии проживают более 130 этносов. В стране не редкость и интернациональные семьи, в которых одинаково чтят традиции и обычаи разных народов, тем самым укрепляя единство народа Казахстана. Так считают работники предприятий УДП, счастливо живущие с супругами других национальностей, передает агентство Kazinform.

Ирина Владимировна Шыныбаева, ведущий редактор службы стенографирования РГП «Инженерный центр УМТО», по национальности хакаска. Эта сибирская народность проживает на юге Красноярского края.

Вот там-то, в Черногорске, недалеко от столицы Хакасской автономной области города Абакана, и родилась Ирина. Когда умер папа, ей было всего три года. Убитую горем молодую женщину с ребенком на руках позвала к себе, в Шымкент, старшая сестра. Так Ирина оказалась в Казахстане. Со временем семья перебралась в Алматы, где и пустила корни. Казахстан стал для Ирины второй родиной.

И хотя имя-отчество у нашей героини русские, внешность у нее восточная.

- Меня все за казашку принимают, - смеется Ирина, - Кстати, хакасский и казахский языки похожи, много похожих слов. И отчим у меня – казах, человек большой души, он вырастил меня как родную. Я зову его папой и очень за него переживаю. Так что казахский менталитет мне близок с детства, - говорит женщина.

Фото: из личного архива семьи Шыныбаевых

Со своим будущем мужем Жагипаром Шыныбаевым они познакомились на работе. Сначала только дежурно здоровались друг с другом, а после переезда в Астану, в числе 20 передислоцированных работников, в 1998 году, присмотрелись к друг другу повнимательнее.

- Нас, передислоцированных, поселили в одно общежитие. Мы жили дружно, одной большой компанией: ужинали вместе, дни рождения справляли, выходные проводили. Было время присмотреться друг к другу... Когда мы с Жагипаром стали жить вместе, мне было 40 лет, а ему 45. У обоих за плечами по браку. Договорились, что поживем, посмотрим, а там видно будет. Официально решили не расписываться. За делами и заботами не заметили, как время пролетело. Про то, что нужно оформить отношения вспомнили только в 2011 году, - рассказала Ирина.

Вместе им душевно тепло и уютно.

Алмас Кебекович Ибраимов, эксперт технического надзора ТОО «Казстройсистема», уже более 40 лет счастливо женат на немке Наталье Леонгардовне. У них две дочери и уже семь внуков.

Познакомились они в 1978 году в стройотряде, сразу после первого курса.

- Мне было 19 лет и я учился в Архитектурно-строительном институте, а ей было 18 и она из Автодорожного. Работали мы на стройке. Я кирпичи клал, она штукатурила. Хорошо так штукатурила, серьезно, ни на кого не смотрела, - рассказывает Ибраимов.

Долго ли ухаживать пришлось, чтобы внимание обратила?

- О, я был неотразим, у нее не было шансов устоять, - смеется мужчина.

Дружили молодые четыре года, а свадьбу сыграли только после того, как защитили дипломы и устроились на работу. Они сразу решили, что будут рассчитывать только на себя и свои силы. Этим принципом и руководствовались всю жизнь.

Фото: из личного архива семьи Ибраимовых

Кстати, строительство их не только познакомило, но и стало призванием на всю жизнь. Наталья сначала работала в ПТО, а потом и главным бухгалтером строительной компании. Алмас же строил карьеру по профессии.

- Мы быстро нашли общий язык, ведь оба родились в интернациональных семьях. У Натальи папа - немец, а мама - русская, родом она из Караганды. А я родился в семье казаха и русской в Краснодаре. Мама заболела и скоропостижно умерла, когда мне было 12 лет. Мы уже жили в Казахстане. Здесь же, в Алматы, я окончил школу и поступил в институт, здесь встретил и свою супругу. Все у нас вместе: и ораза, и пасха. Не скучаем. Кстати, наши дочери сейчас тоже живут в интернациональных браках. Старшая вышла замуж за казаха, а младшая - за русского. Теперь наша радость – семь внуков, - рассказывает мужчина.

Самое главное в семейных отношениях – в любых обстоятельствах быть человечным и тактичным, уважать свою вторую половину и не бояться уступать, подсказал Алмас Кебекович. А национальность в семье вторична.

Радмила Рамильевна Яхьярова, медицинская сестра санатория «Almaty Resort» медцентра УДП по национальности уйгурка. Своего мужа-татарина она встретила в пабе, куда они с подружкой забежали поболтать и поделиться новостями. Ришат с друзьями сидел за соседним столиком и глаз не сводил, смущал девушку вниманием. Так и познакомились.

- Искра между нами пробежала. Он мне тоже сразу понравился. Очень искренний, внимательный. Я как-то сразу поняла, что это мой мужчина. Судьба, видимо! - говорит Радмила.

Фото: из личного архива семьи Яхьяровых

Та встреча, в 2022 году, была случайной, но для этих двух имела последствия. В ЗАГСе. Выбор был осознанным: Радмиле было 28, а Ришату - 38 лет. Сейчас она в отпуске по уходу за ребенком. Малышу уже годик, он растет крепким, радует не только родителей, но и бабушку. Бабушка, в свою очередь, помогает молодой маме с малышом и учит ее готовить татарские блюда.

- Сложно ли притираться в семье людям с другой национальностью? Когда замуж выходила, как-то не думала об этом. Надеюсь, и не придется! Живем хорошо, дружно, надеюсь, так и дальше будет, - призналась молодая мама.

После декретного отпуска она намерена вернуться на работу. Коллектив в санатории замечательный, и работу свою Радмила любит.