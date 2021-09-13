Интернациональная семья стала лучшей в ВКО в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жителей Восточного Казахстана с Днем семьи поздравил аким области Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По его словам, это один из самых главных праздников, потому что успешная страна может быть построена только на основе крепких и дружных семей, где люди поддерживают друг друга, вместе стремятся изменить жизнь к лучшему.

«Фундамент семьи – взаимное уважение, любовь, готовность всегда подставить плечо. Именно в таких семьях вырастают дети, которые достигают больших высот», – отметил глава региона.

С 2013 в Казахстане проводится конкурс «Мерейлі отбасы», целью которого является популяризация семейных ценностей.

Накануне празднования Дня семьи в Восточном Казахстане состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы». Мероприятие прошло в онлайн-формате с участием Государственного секретаря Казахстана Крымбека Кушербаева.

В этом году в региональном туре конкурса приняли участие 217 семей из 19 городов и районов ВКО. В их числе трудовые династии, спортивные, творческие семьи, семьи меценатов и предпринимателей, семьи волонтеров, семьи с приемными детьми, семьи из нескольких поколений и многие другие.

В итоге обладателями диплома лауреатов конкурса и денежного сертификата от имени Главы государства стала семья Темирхановых из Семея. Это интернациональная семья, которая была создана 23 года назад. Алтай и Марина Темирхановы воспитывают семерых детей, из которых четверо – приемных. Семья активно участвует в жизни города и школы, принимают участие в благотворительности, все члены семьи всесторонне развиты, занимаются спортом. Денежный приз в размере 5 млн тенге супруги решили потратить на строительство дома.

«Когда нам сказали, что мы выиграли областной тур, для нас это было шоком. Я считаю, что мы обычная хорошая семья, мы любим друг друга, любим детей, делаем то, что нравится. Для нас огромная честь, что нашу семью посчитали достойной представлять область. Весной мы планируем начать строительство нового дома», – рассказала Марина Темирханова.

Второе место заняла семья Дидархановых из города Риддера. Глава семьи Даурен Дидарханов работает спасателем, а его жена Лаура – педагог в детском саду. Они родители четырех замечательных детей. Их дружная семья – пример сплоченности, взаимопонимания и взаимоуважения.

Бронзу конкурса «Мерейлі отбасы» в регионе завоевала семья меценатов Мамырбек из Зайсанского района. В образцовой семье Сагатбека и Лайтан воспитываются 6 детей и 18 внуков. В 2003 году они переехали по программе «Кандастар» из Китайской Народной Республики. Начали заниматься земледелием, скотоводством и создали семейный бизнес. Члены семьи вносят вклад в экономику района, помогают малообеспеченным семьям.



