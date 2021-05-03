Интернациональная пара работает в костанайской полиции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области служат немало интернациональных семейных пар. Одна из них – это семья Ахмадеевых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ахмадеев Виль более 6 лет работает в полиции, капитан по званию, служит в УП Костаная в должности инспектора кадровой политики. Виль по вероисповеданию мусульманин, по национальности татарин, супруга Нина – белоруска. В органах правопорядка Нина работает более 12 лет, в звании капитан полиции. Начинала свою деятельность с сержантского состава в управлении специализированной службы охраны, в настоящее время работает в управлении криминальной полиции.





Служба в полиции помогла Вилю и Нине встретить свою судьбу, вместе они несут службу во благо процветания своего государства. Воспитывают двоих прекрасных детей, дочери 11 лет, сыну 3 годика. Дочь Анель, помимо учёбы, занимается боевыми искусствами, посещает секцию тхэквондо WTF, добилась определенных результатов, имеет красный пояс.





На праздничном столе в семье Ахмадеевых всегда стоят рядом восточные блюда, учпучмаки, чак-чак, губадия и блюда белорусской кухни, такие как мачанка - готовится из мяса и молочных продуктов, схожая с Наурыз коже, драники и кулага - сладкое кушанье из свежих ягод.





Принадлежность к разным культурам не стала предметом спора в этой дружной семье, а наоборот сплотила ещё сильнее, говорит глава семьи дома. Традиции двух народов данная семья не делит, отмечаются как мусульманские, так и православные праздники.





В их дружной семье всегда царят любовь и взаимопонимание. Ведь уважение и любовь едины для всех национальностей.



