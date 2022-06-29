29 Июня 2022 17:16

Интересы инвесторов будут учитываться в максимально доступном объеме – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил на панельной сессии «Инвестиции в энергетическую и продовольственную устойчивость. Казахстанский кейс» конференции Astana Finance Days 2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Высшего совета при Президенте РК по реформам Сэр Сума Чакрабарти, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министр энергетики Болат Акчулаков, управляющий директор компании Condor Petroleum Inc. Норман Сторм, региональный директор Çalık Holding в Казахстане Кенан Аккирман и другие.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что мировые цены на углеводороды и продукты питания находятся на историческом максимуме, что влияет на качество жизни людей во многих странах, в том числе и в Казахстане.

«Осознавая это, мы можем оценить своевременность политических реформ, инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в начале нынешнего года. Эти реформы приведут, в свою очередь, и к глубоким экономическим преобразованиям в стране», - сказал Премьер-Министр РК.

Глава Правительства подчеркнул, что Казахстан, обладая прочной политической и экономической базой, является сегодня «воротами» на крупнейшие мировые рынки объемом более 1 млрд потенциальных потребителей, включая ЕАЭС и Китай, и по праву считается транзитным хабом в Центральной Азии.

За годы независимости наша страна привлекла $390 млрд прямых иностранных инвестиций, причем большую часть из них в последние 10 лет.

Так, в 2021 году общий приток инвестиций составил $24 млрд, что на 38 % выше, чем годом ранее. При этом вложения в сферу нефти и газа составили лишь 28 %, тогда как в 2018-2019 годах их доля была равна 50 %.

«Это указывает на активную диверсификацию экономики страны. Принимая во внимание глобальный поворот событий с ценами на сырьевые товары, нам теперь нужно больше изучать наши энергетические и сельскохозяйственные возможности», - подчеркнул Алихан Смаилов.

По словам Премьер-Министра, значительные природные запасы делают нашу страну важным поставщиком на мировые товарные рынки. Более того, Казахстан занимает шестое место в мире по площади сельскохозяйственных угодий.

«Оба сектора являются приоритетными для привлечения инвестиций в создание продуктов высоких переделов. В этой связи Правительство создает благоприятные условия и оказывает комплексную поддержку инвесторам, которые приходят в Казахстан», — отметил Премьер-Министр.

Так, в настоящее время в Казахстане создано 13 специальных экономических и 36 индустриальных зон, в которых предусмотрен льготный инвестиционный режим.

Кроме того, в стране функционирует Международный финансовый центр «Астана», который служит точкой привлечения инвесторов со всего мира за счет созданного режима Общего Английского права.

«Правительство приглашает иностранных инвесторов к заключению контрактов и реализации новых проектов. Мы можем гарантировать, что интересы инвесторов будут учитываться в максимально доступном объеме», - заключил Алихан Смаилов.

27-29 июня Международный финансовый центр «Астана» проводит V конференцию «Astana Finance Days», посвященную вопросам устойчивого развития, социальной ответственности и роста.

Astana Finance Days — одна из крупнейших в регионе конференций в сфере финансов. За последние четыре года конференция привлекла более 15 тыс. участников из более чем 100 стран.