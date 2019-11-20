Интересы детей — в приоритете работы Nur Otan и акимата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров обсудил с членами республиканского совета по делам семьи, защите прав детей при партии Nur Otan вопросы поддержки детей из многодетных и малообеспеченных семей и принимаемых мер в сфере социальной защиты, образования, здравоохранения, спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение недели члены совета обследовали социальные объекты и детские учреждения города. При этом обращалось внимание на все аспекты жизни детей – от условий обучения до качества питания и организации досуга. По итогам работы в ходе встречи с заместителем акима Алматы Е. Бабакумаровым акимату Алматы были даны рекомендации, необходимые для повышения качества проводимой работы в городе по поддержке детей.

Заместитель председателя республиканского совета по делам семьи, защите прав детей при партии Nur Otan Динара Закиева сообщила, что рабочая группа посетила более 150 объектов сферы социальной защиты, образования, здравоохранения, а также встретилась с семьями и выявила ряд актуальных вопросов, требующих решения.

На встрече также выступили член республиканского совета по делам семьи, защите прав детей при партии Nur Otan Рысты Жумабекова, консультант совета по защите прав детей Мансия Исказина, старший инспектор ювенальной полиции МВД РК Рустем Куттыбаев.

Присутствовали руководители городских управлений социального благосостояния, образования, общественного здоровья, спорта, культуры, общественного развития и местной полицейской службы, заместители районных акимов по социальным вопросам, руководители районных отделов управлений.

По итогам встречи заместитель акима города Ержан Бабакумаров дал ряд поручений руководителям городских управлений и заместителям акимов районов по решению поднятых республиканским советом вопросов.