+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Интересными историями во время участия в «Славянском базаре» поделилась Рухия Байдукенова

21 Июля 2021 20:02
Поделиться:
Интересными историями во время участия в «Славянском базаре» поделилась Рухия Байдукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победительница международного конкурса «Славянский базар в Витебске» Рухия Байдукенова рассказала подробности участия в конкурсе, а также вспомнила интересные моменты за время пребывания на соревновании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие конкурсы и концерты пройдут в ближайшее время в Нур-Султане
Песни в исполнении Рухии заиграли другими красками – преподаватель победительницы «Славянского базара» Победительница «Славянского базара» прилетела в столицу Шестилетняя казахстанка записала кавер на диснеевский саундтрек с призывом беречь природу

«В отборе на «Славянский базар» я принимала участие три года подряд. Во время первого участия организаторы просили, чтобы я похудела. А мой вес тогда составлял 95 кг. Во время второго участия тоже мне не везло, не было подходящего звездного момента. Когда пошел третий год, думая об участии в отборе или нет, Димаш Кудайберген все-таки предложил мне попытаться. Таким образом, жюри во главе с Розой Рымбаевой дали свое согласие на выступление от имени нашей страны», - рассказала Рухия Байдукенова во время пресс-конференции в СЦК.

Певица рассказала, как проходил конкурс «Славянский базар» в этом году.

«Так как мы девушки, конечно, в первую очередь обращаем внимание на свою внешность. На первом этапе конкурса из-за азиатских черт лица, стилисты не могли меня правильно накрасить, прическа тоже не нравилась. Мое настроение упало, и я начала краситься сама. Я поняла, что если я не представлю правильно свой голос, то однозначно проиграю. Песню ведь нужно петь не для жюри, а для аудитории. Я искала комфорт, сняла высокий каблук, тесный пиджак. Конкурс был организован под открытым небом и в тот день пошел сильный дождь. Когда я вышла на сцену, к счастью, уже дождь прекратился», - поделилась она.

Во время конкурса участницу из Казахстана поддержали и зарубежные поклонники Димаша Кудайбергена.

«Были сложности касательно еды. Когда я захотела суп, то фанаты Димаша услышав это, сами приготовили суп и принесли в отель. Такой заботы, конечно, я не ожидала. Поклонники все время держали наш синий флаг на высоте и оказали большую поддержку на протяжении всего конкурса. Димаш верил в мою победу. Свою благодарность хочу выразить министру культуры Актоты Раимкуловой и акиму Алматинской области Амандыку Габбасовичу Баталову. Конечно, большое спасибо всем соотечественникам, которые поддержали меня», - обратилась победительница «Славянского базара».

Рухия Байдукенова также поделилась своими планами.

«Хотелось бы заниматься личным творчеством, в плане написать песни, снимать клипы, также хочу участвовать в телевизионных проектах. Пока я буду рассматривать все предложения», - поделилась певица.

Напомним, Рухия Байдукенова прилетела сегодня в Нур-Султан из Беларуси вместе с творческой командой, в частности со всемирно прославленным певцом Димашом Кудайбергеном, заслуженными деятелями страны Канатом и Светланой Айтбаевыми.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Культура   #Минкультуры   #Музыка  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Какие конкурсы и концерты пройдут в ближайшее время в Нур-Султане
Песни в исполнении Рухии заиграли другими красками – преподаватель победительницы «Славянского базара»
Победительница «Славянского базара» прилетела в столицу
Шестилетняя казахстанка записала кавер на диснеевский саундтрек с призывом беречь природу
Популярное
1 Победительница «Славянского базара» прилетела в столицу
2 Сколько регионов Казахстана в «красной» зоне
3 Песни в исполнении Рухии заиграли другими красками – преподаватель победительницы «Славянского базара»
4 21-летний лжебукмекер обманул более 50 жителей Нур-Султана
5 Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного кардиолога Серика Бекбосынова
Читайте также
Какие конкурсы и концерты пройдут в ближайшее время в Нур-Султане
Свыше 10 тысяч продуктовых корзин раздали нуждающимся в столице
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив