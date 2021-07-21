Интересными историями во время участия в «Славянском базаре» поделилась Рухия Байдукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победительница международного конкурса «Славянский базар в Витебске» Рухия Байдукенова рассказала подробности участия в конкурсе, а также вспомнила интересные моменты за время пребывания на соревновании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отборе на «Славянский базар» я принимала участие три года подряд. Во время первого участия организаторы просили, чтобы я похудела. А мой вес тогда составлял 95 кг. Во время второго участия тоже мне не везло, не было подходящего звездного момента. Когда пошел третий год, думая об участии в отборе или нет, Димаш Кудайберген все-таки предложил мне попытаться. Таким образом, жюри во главе с Розой Рымбаевой дали свое согласие на выступление от имени нашей страны», - рассказала Рухия Байдукенова во время пресс-конференции в СЦК.

Певица рассказала, как проходил конкурс «Славянский базар» в этом году.

«Так как мы девушки, конечно, в первую очередь обращаем внимание на свою внешность. На первом этапе конкурса из-за азиатских черт лица, стилисты не могли меня правильно накрасить, прическа тоже не нравилась. Мое настроение упало, и я начала краситься сама. Я поняла, что если я не представлю правильно свой голос, то однозначно проиграю. Песню ведь нужно петь не для жюри, а для аудитории. Я искала комфорт, сняла высокий каблук, тесный пиджак. Конкурс был организован под открытым небом и в тот день пошел сильный дождь. Когда я вышла на сцену, к счастью, уже дождь прекратился», - поделилась она.

Во время конкурса участницу из Казахстана поддержали и зарубежные поклонники Димаша Кудайбергена.

«Были сложности касательно еды. Когда я захотела суп, то фанаты Димаша услышав это, сами приготовили суп и принесли в отель. Такой заботы, конечно, я не ожидала. Поклонники все время держали наш синий флаг на высоте и оказали большую поддержку на протяжении всего конкурса. Димаш верил в мою победу. Свою благодарность хочу выразить министру культуры Актоты Раимкуловой и акиму Алматинской области Амандыку Габбасовичу Баталову. Конечно, большое спасибо всем соотечественникам, которые поддержали меня», - обратилась победительница «Славянского базара».

Рухия Байдукенова также поделилась своими планами.

«Хотелось бы заниматься личным творчеством, в плане написать песни, снимать клипы, также хочу участвовать в телевизионных проектах. Пока я буду рассматривать все предложения», - поделилась певица.

Напомним, Рухия Байдукенова прилетела сегодня в Нур-Султан из Беларуси вместе с творческой командой, в частности со всемирно прославленным певцом Димашом Кудайбергеном, заслуженными деятелями страны Канатом и Светланой Айтбаевыми.