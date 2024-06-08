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    17:23, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Интересы казахстанцев — в центре внимания мэрии Алании

    Казахстан и Турция, Алания
    Фото: МИД РК

    Генеральный консул Казахстана в Анталье Куат Канафеев провёл встречу с мэром города Аланьи (Турция) Османа Тарык Озчелика. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Генеральный консул поздравил мэра Аланьи с победой на муниципальных выборах Турции, состоявшихся 31 марта 2024 года, и пожелал плодотворной деятельности во благо и процветания жителей Алании.

    В ходе переговоров обсуждены вопросы углубления сотрудничества между Казахстаном и Турцией в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах. Особое внимание уделено необходимости активизации взаимодействия мэрии с Казахстанской ассоциацией культуры и образования в г. Аланья. Стороны также обменялись мнениями о перспективах открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и г. Аланья.

    Достигнута договоренность об оказании со стороны мэрии максимального содействия гражданам Казахстана, постоянно проживающим в Алании, а также прибывающим в летний период в этот регион.

    Теги:
    Туризм Турция МИД РК Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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