Генеральный консул Казахстана в Анталье Куат Канафеев провёл встречу с мэром города Аланьи (Турция) Османа Тарык Озчелика. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Генеральный консул поздравил мэра Аланьи с победой на муниципальных выборах Турции, состоявшихся 31 марта 2024 года, и пожелал плодотворной деятельности во благо и процветания жителей Алании.

В ходе переговоров обсуждены вопросы углубления сотрудничества между Казахстаном и Турцией в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах. Особое внимание уделено необходимости активизации взаимодействия мэрии с Казахстанской ассоциацией культуры и образования в г. Аланья. Стороны также обменялись мнениями о перспективах открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и г. Аланья.

Достигнута договоренность об оказании со стороны мэрии максимального содействия гражданам Казахстана, постоянно проживающим в Алании, а также прибывающим в летний период в этот регион.