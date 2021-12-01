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Интерес различных этносов к государственному языку растет в Мангистау

1 Декабря 2021 13:11
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Интерес различных этносов к государственному языку растет в Мангистау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во вторник под председательством главы региона Нурлана Ногаева состоялось заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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В преддверии Дня Первого Президента РК и 30-летия Независимости страны Нурлан Ногаев пожелал мангистаусцам здоровья и благополучия, отметив важность данного праздника.

Участники заседания рассказали о работе Совета матерей и Совета ветеранов при областной Ассамблее. Кроме того, были озвучены итоги работы молодежных и студенческих организаций. На сегодняшний день интерес различных этносов региона к государственному языку растет. К слову, в недавно открывшийся клуб для изучающих язык «Мәміле» за короткое время записались более 100 членов Ассамблеи.

«Я начала изучать казахский язык потому что поняла, что без знания государственного языка невозможно двигаться вперед. Без него нет будущего. Оказалось, что освоить язык не так уж и сложно, если есть желание», - отметила общественный заместитель председателя областной Ассамблеи народа Казахстана Ирина Беляева.

Глава региона Нурлан Ногаев призвал членов Совета укрепить статус казахского языка, как языка межэтнической коммуникации и расширить его использование.

«Когда изучаете язык, необходимо сначала овладеть разговорной речью, а не грамматикой. Давайте не будем шутить над теми, кто только начинает изучать казахский язык. Им нужно оказать максимальную поддержку. Только тогда количество желающих изучить казахский язык увеличится», - добавил Нурлан Ногаев.

В завершение аким области вручил членам Ассамблеи благодарственные письма от имени секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК и пожелал творческих успехов.


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#Патриотизм   #Мангистауская область   #Общество  
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