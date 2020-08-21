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Интерактивные карты открытых бюджетов в сфере образования внедрят в РК

Автор:  
Серик Сабеков
21 Августа 2020, 18:32
Интерактивные карты открытых бюджетов в сфере образования внедрят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом учебном году в сфере образования хотят внедрить интерактивные карты открытых бюджетов. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на работу по сокращению коррупционных рисков, по-прежнему есть жалобы по фактам поборов в учебных заведениях», - сказал Асхат Аймагамбетов, выступая на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки.

По его словам, основные причины коррупции кроются в низкой разъяснительной работе, а также в недостаточной прозрачности и цифровизации.

«В этом учебном году мы планируем проработать и решить вопрос о внедрении интерактивной карты открытых бюджетов для государственных органов и организаций в сфере образования. В рамках Национальной образовательной базе данных будет выстроена вся эта работа. Каждый тенге, который тратится, должны видеть как родители, так и общество», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Он также затронул вопрос «мертвых душ» в штатных расписаниях. В прошлом году, как отметил министр было принято решение по тарификации. В этом году необходимо продолжить работу по публикации тарификации и штатного расписания на общедоступных ресурсах.

«Наиболее проблемной зоной являются вопросы «мертвых душ» в штатных расписаниях. Эти вопросы нужно решить», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.


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