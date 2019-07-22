Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 30 °С
USD 384.52 EUR 431.32
RUB 6.10 CNY 55.89
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Интерактивную карту точек продажи угля обновили в Карагандинской области

22 Июля 2019 16:41 132
Поделиться:
Интерактивную карту точек продажи угля обновили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области актуализировали интерактивную карту точек продажи угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С помощью карты пользователи могут легко определить близлежащее предприятие по реализации угля, а также узнать номера телефонов, по которым можно уточнить стоимость топлива. В этом году цены колеблются от 8000 до 13 500 тенге.

Отгрузить на коммунальные нужны в регионе планируют 5,1 млн тонн угля, при этом потребность населения в твердом топливе, по предварительной оценке, составляет 1,9 млн тонн.

В этом году будет работать 36 точек по продаже угля, в том числе 23 железнодорожных тупика и 13 складов.

Отмечается, все разрезы области готовы к отгрузке твердого топлива.

Напомним, чтобы избежать ажиотажа на рынке угля в Карагандинской области, ситуацию заблаговременно взяли на контроль. Жителям региона рекомендуют запасаться топливом уже сейчас, до начала отопительного сезона.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив