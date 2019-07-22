Интерактивную карту точек продажи угля обновили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области актуализировали интерактивную карту точек продажи угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С помощью карты пользователи могут легко определить близлежащее предприятие по реализации угля, а также узнать номера телефонов, по которым можно уточнить стоимость топлива. В этом году цены колеблются от 8000 до 13 500 тенге.

Отгрузить на коммунальные нужны в регионе планируют 5,1 млн тонн угля, при этом потребность населения в твердом топливе, по предварительной оценке, составляет 1,9 млн тонн.

В этом году будет работать 36 точек по продаже угля, в том числе 23 железнодорожных тупика и 13 складов.

Отмечается, все разрезы области готовы к отгрузке твердого топлива.

Напомним, чтобы избежать ажиотажа на рынке угля в Карагандинской области, ситуацию заблаговременно взяли на контроль. Жителям региона рекомендуют запасаться топливом уже сейчас, до начала отопительного сезона.